  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

رفیع‌زاده: سامانه جدید نشانی و اقامتگاه رسمی راه‌اندازی نمی‌شود

رفیع‌زاده: سامانه جدید نشانی و اقامتگاه رسمی راه‌اندازی نمی‌شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: هم‌اکنون سامانه‌هایی مانند املاک و اسکان، ثبت احوال و ثبت اسناد فعال هستند و نیازهای موجود را پوشش می‌دهند؛ بنابراین نیازی به ایجاد سامانه جدید نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه هیچ سامانه جدیدی در حوزه نشانی و اقامتگاه رسمی ایجاد نخواهد شد، گفت: ما هم‌اکنون چند سامانه از جمله سامانه املاک و اسکان، ثبت احوال و ثبت اسناد را در این حوزه داریم که می‌توانند نیازها را پوشش دهند. بنابراین نیازی به ایجاد سامانه جدید نیست و سازمان اداری و استخدامی نیز هیچ نقشی در راه‌اندازی سامانه جدید نداشته و نخواهد داشت.

وی افزود: در سند نقشه راه دولت هوشمند کارگروهی ایجاد شده که یکی از وظایف اصلی آن این است که هیچ سامانه‌ای بدون تأیید این کارگروه آغاز به کار نکند. چطور ممکن است وقتی سه تا چهار سامانه فعال در این حوزه وجود دارد، سامانه دیگری راه‌اندازی شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برخی اخبار منتشر شده درباره سامانه‌ای با نشانی اینترنتی NCR.ir، گفت: سامانه‌ای که در برخی اخبار به آن اشاره شده، در واقع همان سامانه قبلی سازمان ثبت احوال است که تنها با پوسته‌ای جدید ارائه شده و هیچ سامانه تازه‌ای در کار نیست.

رفیع‌زاده در پایان تصریح کرد: ما کاملاً مخالف ایجاد هرگونه سامانه جدید در این حوزه هستیم و موضع سازمان در این زمینه روشن است.

کد خبر 6624124
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها