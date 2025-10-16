به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور امروز (پنجشنبه، ۲۴ مهر) در نخستین کنفرانس ملی چالش‌های مدیریت سرمایه انسانی در سازمان‌های بزرگ‌مقیاس، گفت: تکنولوژی‌های نوین تغییراتی در نظام مدیریتی جهان ایجاد کرده‌اند که اگر نسبت به آن‌ها آگاه نباشیم حتی موقعیت فعلی خود را نیز از دست خواهیم داد.

وی یکی از چالش‌های اساسی پیشرو را مدیریت مبتنی بر داده دانست و افزود: نکته دوم توجه به استعدادهای محلی و جغرافیایی است و سومین مسئله، تعریف مرز جدید میان انسان و ماشین است. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، تا سال ۲۰۲۷ حدود ۸۳ میلیون شغل از بین می‌رود و تنها ۶۳ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد؛ یعنی در مجموع ۱۴ میلیون شغل حذف می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: مشاغلی مانند بایگانی، منشی‌گری و برخی از پست‌های مدیریتی بیشترین آسیب را از هوش مصنوعی خواهند دید و بخش خدمات مالی نیز به سمت استفاده از ربات‌ها حرکت می‌کند. در سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۴۲ درصد مشاغل ماشینی خواهد شد و اگر بخواهیم پاسخگوی این تغییرات باشیم، باید از امروز تدابیر لازم را اتخاذ کنیم. این تحول باید از دانشگاه آغاز شود.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش مجدد نیروهای انسانی گفت: ۵۰ درصد کارکنان نیاز به آموزش‌های جدید دارند که ۳۶ درصد آن‌ها باید ظرف شش ماه آموزش ببینند.

رفیع‌زاده با تشریح سه استراتژی کلان در مدیریت منابع انسانی ادامه داد: یا باید نیروهای فعلی را جایگزین کنیم، یا آموزش دهیم و یا از ظرفیت خرید خدمت استفاده کنیم. در نظام اجرایی کشور نسبت به این رویکردها بی‌توجه نیستیم و آن را در چارچوب برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم دنبال می‌کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به چالش‌های اصلی نظام اداری تصریح کرد: نخستین گام، تدقیق آمار و اطلاعات نیروی انسانی موجود است؛ باید بدانیم چه تعداد نیرو، با چه کیفیتی و چه نیازهای آموزشی در دستگاه‌ها داریم.

وی با اشاره به تنوع قراردادهای به‌کارگیری نیروها افزود: ۴۵ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و این موضوع موجب ناترازی در نظام استخدامی شده است. عدالت در جذب نیروی انسانی دومین محور است، در نخستین آزمون استخدامی دولت چهاردهم تلاش کردیم تا اعمال‌نظرهای شخصی را به حداقل برسانیم و وزن آزمون کتبی را افزایش دهیم.

به گفته رفیع‌زاده، یکی از مشکلات موجود توزیع نامناسب نیروی انسانی است؛ درحالی‌که در برخی ستادها تراکم نیرو داریم، در شهرستان‌ها کمبود جدی احساس می‌شود. در برنامه جدید، مجوزهای استخدامی صرفاً برای نقاط دارای کمبود صادر خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اهمیت آموزش‌های عملی و کاربردی گفت: ما بیش از تئوری‌پردازی به آموزش‌های مهارتی و استفاده از استادان حرفه‌ای نیازمندیم.

وی با اشاره به نحوه پرداخت و جبران خدمات کارکنان دولت تصریح کرد: باید میان عملکرد کارمند و میزان دریافتی آنها ارتباط معنادار برقرار شود. به‌عنوان‌مثال، رفتار شایسته با مردم و تکریم ارباب‌رجوع باید یکی از شاخص‌های پرداخت باشد. در سامانه فواد ۱۲۸ نیز همین رویکرد دنبال می‌شود.

رفیع‌زاده در پایان با تأکید بر اینکه هدف نهایی فعالیت‌های اداری باید رضایت مردم باشد، خاطرنشان کرد: با تحولات سریع فناوری، لازم است نظام اداری نیز خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. اگر دانش ما ظرف ۷۰ روز به‌روزرسانی نشود، مدرک تحصیلی ما ارزش علمی خود را از دست خواهد داد.