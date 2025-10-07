شفاف سازی رفیع زاده از عملکرد سامانه فواد ۱۲۸

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور عصر امروز (سه شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه امروز به صورت ویژه به سامانه هوشمند فواد ۱۲۸ خواهیم پرداخت، اظهار کرد: به عنوان کسی که دو و نیم دهه در ساختار حضور داشتم، یقین دارم فقط تدوین مقررات منجر به اصلاح نظام اداری نمی شود بلکه این اقدام زمینه اصلاح را فراهم می کند اما اینکه بدانیم چطور برنامه های نظام اداری ما و فرآیندهای اداری اصلاح و انجام شده است، نیاز به اقدام موثر دارد.

وی عنوان کرد: توجه به خروجی منجر به این می شود که فرآیند خدمات به صورت کامل و دقیق به مردم ارائه شود. ما در دولت وفاق و دولت چهاردهم مصوبه ای را تحت عنوان برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با شش محور اصلی را مصوب کردیم. در یکی از محورهای پیش برنده این برنامه، برنامه فوریت های اداری را جای گذاری کردیم. برنامه اصلاح نظام اداری زمانی نتیجه می دهد که مردم خدمات خود را آسان تر و با کیفیت تر دریافت کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: طبق این سامانه، هر جا مردم در امور اداری مسئله ای پیدا می کنند و با مواردی مانند بد رفتاری کارمند یا هر امری که موجب اتلاف وقت می شود، مواجه می شوند می توانند با شماره گیری ۱۲۸ مورد را گزارش دهند و پس از دریافت این گزارش، بلافاصله همکاران ما به موضوع رسیدگی می کنند.

در ادامه این نشست کامل داوودی رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری استخدامی کشور افزود: سامانه فواد ۱۲۸ به صورت پایلوت در سه استان اجرایی و عملیاتی شده است. ما پس از آسیب شناسی که نشان دهنده ناکارآمدی سامانه های اداری بود، متوجه شدیم که حدود ۸۰ درصد مراجع کنندگان از موضوعاتی که منجر به عصبانیت آنها می شود و مرجعی برای رسیدگی به آن موارد وجود ندارد، ناراحت هستند. طبق این پیش فرض، این سامانه را راه اندازی کردیم.

وی عنوان کرد: ما اگر بتوانیم در نظام اداری خود سیستمی داشته باشیم که قبل از حضور شهروند، فرآیند اداری برای فرد تشریح شود، بخش زیادی از مشکلات مرتفع می شود. در خصوص بحث قطع بودن سیستم ها هنگام مراجعه مردم، هم از دیگر مواردی است که موجب نارضایتی مردم است.

داوودی ادامه داد: عدم حضور کارمندان و حضور مکرر مراجعین به شخص مورد نظر و همچنین تاخیر در انجام امور از مواردی است که در این سامانه مورد توجه قرار می گیرد. زیر سه ساعت ۷ مورد که موجب عدم رضایت شهروندان می شود پاسخ داده خواهد شد و هیچ شهروندی بدون پاسخ نخواهد ماند. هیچ اغماضی هم نسبت به متخلفین نخواهیم داشت؛ کما اینکه ۵ مدیر تا این لحظه طبق گزارش این سامانه، برکنار شدند.

بر اساس این گزارش، سامانه فواد ۱۲۸ یک سامانه ملی برای ثبت شکایت فوری از عملکرد نظام اداری است که پیگیری را تا پاسخ نهایی انجام می دهد. شهروندان می توانند از طریق شماره تماس فوریت های اداری ۱۲۸ گزارش های خود را ثبت کرده و در کمتر از چند ساعت نتیجه را دریافت کنند. این سامانه با تمرکز بر نحوه ارائه خدمت، رفتار کارمندان و کیفیت پاسخگویی، فرآیندی سریع، دقیق و شفاف دارد.

رئیس مرکز بازرسی سازمان اداری استخدامی کشور بیان کرد: برای اولین بار در کشور طبق سامانه فوریت های اداری رسیدگی در لحظه به اعتراضات مراجع کنندگان را داریم. رسیدگی به شکایات با سقف زمانی نیم ساعت هم در این سامانه ثبت شده است.

بخش دیگری از این نشست به پاسخگویی سوالات اصحاب رسانه اختصاص داشت و رفیع زاده در پاسخ به سوالی پیرامون چابک سازی دولت و حذف فرآیندهای موازی و غیر ضرور گفت: در همه اسناد و مقررات بالادستی تکلیف شده است که دولت واحدها و سازمان های غیرضرور و موازی را حذف کند و این موضوع در همه قوانین موضوع پیشرفت هم وجود دارد اما خیلی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: ما در این دولت و طبق تاکید مقام معظم رهبری و تاکید رئیس جمهور مصمم هستیم دستگاه های موازی و غیر ضرور را ادغام و اصلاح کنیم و حتی ممکن است سازمانی را بزرگتر کنیم آکا هدف ما خدمت رسانی بهتر به مردم است. این سازمان ها هیچ کدام منحل نخواهد شد اما در دل این ساختار نیروهای انسانی مازاد هم طبق سامانه بهین یاب جابجا خواهند شد. کارمندان دولت طبق این اقدام نه حقوقشان کم می شود، نه تعدیل یا اخراج می شود اما باید به شهرستان ها منتقل شوند. هیچ دستگاه مهمی نیز حذف نخواهد شد بلکه تقویت نیز خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با آمار شهریور ماه سازمان اداری و استخدامی و اینکه هزینه های صورت گرفته برای طراحی و راه اندازی این سامانه منطقی است، عنوان کرد: شهروندان ما در حوزه رسیدگی به شکایات دچار سردرگمی هستند و هنوز فرهنگ سازی در مورد این سامانه به درستی انجام نشده است و مردم باید بدانند برای چه موضوعاتی به این سامانه زنگ بزنند. در این سامانه قطع تماس با حتی مزاحمت هم وجود داشته است. شرایط اولیه شروع همه سامانه ها به همین شکل بوده و از مقدمات شروع شده است. تعداد تماس ها پس از اجرا شدن در کل کشور افزایش پیدا می کند.

رفیع زاده نیز در رابطه با همکاری سازمان اداری و استخدامی با اپراتور ایرانسل برای اجرای فعالیت در سامانه فواد ۱۲۸ و حفظ امنیت اطلاعات آنها در راستای این همکاری، گفت: ما با ایرانسل ییک تفاهم نامه داریم و تا این لحظه شرکت ایرانسل به عنوان یکی از اپراتورهای بزرگ کشور اطلاعات هنوز ریالی پرداخت نکرده است و هر شرکتی که در حوزه آیتی کار می کند از نهادهای مورد نظر مجوز مربوطه را دارند. لطفا نسبت به این اقدام تشکیک وارد نکنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پیوستن نهادهای دولتی و خصوصی به این سامانه و همچنین میزان رضایت شهروندان از این سامانه ادامه داد: شهرداری ها پای کار آمدند. حتی درخواست داشتیم ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز بتوانند در کشورهای دیگر از این سامانه استفاده کنند. خوشبختانه از این سامانه به واسطه اهتمام مدیران استقبال شده است. تاکنون ۱۶ هزار تماس و ۸۰ درصد رضایتمندی نسبت به سامانه جود داشته و این دریافتی با توجه به این مطلب است که این سامانه از شهریور ماه به صورت آزمایشی اجرایی شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در خصوص تاکید رهبری بر مردمی سازی خدمات اداری و برنامه این سازمان برای توجه به این تاکید گفت: در فرمایش مقام معظم رهبری به واژه خدمتگزاری تاکید شده است. علاوه بر تاکید ایشان متن صریح قانون هم به اصل خدمتگزاری اشاره و تاکید شده است. و کارمند باید با گشاده رویی به مردم خدمت ارائه کند و این سامانه زمینه اجرای این قانون را فراهم می کند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین وجه تمایز این سامانه با سامانه های پاسخگوی دیگر حل مسائل مردم به صورت آنی است. ما مواردی را داریم که طی پانزده دقیقه و حتی پنج دقیقه هم حل شده است. امید داریم که این انتظارات طی این سامانه احیا شود. ما به جنبه تشویقی این سامانه هم توجه کردیم. طی این سامانه ۷۵ تقدیر و تشویق هم داشتیم و پرداختی تشویقی به همکاران را به زودی خواهیم داشت.

رفیع زاده در توضیح ابهامات پیرامون طرح زین الدین و رای دیوان عدالت اداری، گفت: این طرح دو بخش داشت، بخشی به عنوان کارشناس و بخشی به عنوان مدیر جذب شدند و دیوان عدالت اداری بخشی که بدون طی فرآیند اداری جذب شدند را ابطال کرد و این موضوع از اختیار ما خارج است. این شکایت در دولت قبل اتفاق افتاد و در بازه زمانی دولت قبل، دفاعیه ای از سازمان ارسال نشده تا ترتیب اثری داده شود و کوتاهی متوجه دولت چهاردهم محسوب نمی شود. تغییر رأی قطعی در اختیار سازمان نیست.

داوودی در خصوص نمره وزارت فرهنگ در حوزه پاسخگویی در این سامانه بیات کرد: ما ابتدا این سامانه را در استان قزوین اجرایی و به روز کردیم. استان البرز را اضافه کردیم. اعتقاد ما این است که کیفیت این سامانه را فدای عجله نکنیم. در تهران حجم کار بالا خواهد بود و پس از به روز رسانی، استان های دیگر و حتی تمام استان های کشور را تا دهه فجر وارد سامانه خواهیم کرد. خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری خوبی با سامانه دارد اما سازمان های متبوع گاها همکاری نداشتند.

رفیع زاده در تکمیل این پاسخ گفت: دستگاه هایی که کمترین توجه را به این سامانه داشته باشند در دولت گزارش داده خواهند شد و این نوعی ابزار نظارتی محسوب می شود. من به صورت آنلاین می بینم چند تماس در استان تهران داشتیم، چند تماس و طی چه بازه زمانی ای حل شده است و کارنامه یک ماهه و سه ماهه آن پس از ابلاغ دستورالعمل سامانه، ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با اینکه این سامانه چه اندازه در کاهش کاغذبازی های اداری اثر خواهد داشت گفت: اگر سامانه درست اجرایی شود این دغدغه مورد توجه خواهد بود. یکی از مسائلی که ما تاکید داشتیم این بود که دریافت کپی مدارک حذف شود اما همچنان در برخی ادارات استمرار دارد.‌ مردم این موضوع رو هر جا دیدند و با آن برخورد داشتند با سامانه ۱۲۸ به ما اطلاع دهند.

رفیع زاده گفت: طبق این سامانه ابتدا اخبار هویت صورت می گیرد و سپس به شخص تیکت داده می شود و در نهایت به شخص معترض گزارش اقدامات داده می شود و رضایتمندی مورد پرسش قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون حذف سازمان اداره امور عشایر و دامپزشکی یا ادغام این سازمان ها قویا آن را رد کرد و گفت با جدیت به دنبال تقویت آنها هستیم. ما گفتیم آن سازمان هایی که تصدی گری هستند و بخش خصوصی بهتر آنها را اداره می کند ببه این بخش واگذار شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: وب سایت این سامانه در حال حاضر قابل دستیابی است و در تلاش هستیم تا اپلیکیشن این سامانه نیز به زودی راه اندازی شود.

رفیع زاده در خصوص علت انتخاب استان های پایلوت گفت: این انتخابات طبق درخواست خود استان ها بوده و جالب این است که علاقمندی در سایر استان ها هم برای اجرای این سامانه وجود دارد.