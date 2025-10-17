بازگشت آقای کمدی به پرده سینما؛ فیلمنامه طلایی به دست جیم کری رسید؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، جیم کری در حال مذاکره است تا در فیلمی که با اقتباس از انیمیشن «جتسون‌ها» برای برادران وارنر ساخته می‌شود، جلوی دوربین برود. کالین ترورو کارگردانی این پروژه را بر عهده دارد.

«جتسون‌ها» انیمیشنی از هانا-باربرا و نسخه مقابل انیمیشن «فلینتستون‌ها» بود و یک خانواده را به جای عصر حجر، در عصر فضا تصویر می‌کرد که با ماشین‌های پرنده و خدمتکاران رباتی زندگی می‌کنند. موزیک متن خاص این انیمیشن نیز به یادماندنی بود. این سریال فقط در یک فصل و در سال ۱۹۶۲ پخش شد و سپس در سال ۱۹۸۵ در قالب ۵۱ قسمت جدید، دوباره روی آنتن رفت. در سال ۱۹۹۰ هم، هانا-باربرا فیلم انیمیشن «جتسون‌ها: فیلم» را روانه پرده بزرگ سینماها کرد.

این پروژه در روزهای اولیه خود است و در حال حاضر هیچ قراردادی منعقد نشده است. ترورو و جو اپستین نیز در حال مذاکره برای نوشتن فیلمنامه هستند.

کری با اعتباری که برای چنین نقش‌آفرینی‌هایی دارد، یکی از معدود بازیگران زنده‌ای است که می‌تواند این فیلم را تماشایی کند. «ماسک»، «ایس ونتورا» و «گرینچ» از دیگر فیلم های کری نشان می‌دهند که او در اصل یک انیمیشن زنده است.

کالین ترورو سازنده این فیلم از سابقه خوبی هم در بخش فیلم‌های مستقل تحسین شده مانند «ایمنی تضمین نشده» یا به دردنخور مانند «کتاب هنری» برخوردار است و هم در نمایش دایناسورهای پر زرق و برق در فیلم «دنیای ژوراسیک: سلطه» سابقه خوبی دارد و می‌تواند گیشه را بسازد.

کری که چند سالی است اعلام بازنشستگی کرده، درباره شانس برای بازگشت به صحنه گفته بود، بستگی دارد؛ اگر فرشتگان فیلمنامه‌ای را که با جوهر طلایی نوشته شده بیاورند که دیدن آن برای مردم واقعاً مهم باشد، ممکن است راهم ادامه دهم، اما فعلاً استراحت می‌کنم.

پس از آن تنها چند ماه بعد، کری فیلمنامه‌ای را از فرشتگان دریافت کرد که با جوهر طلایی نوشته شده بود و به شکل «سونیک جوجه تیغی ۳» درآمد و حدود ۴۹۲ میلیون دلار در گیشه جهانی فروخت و حالا قرار است چنین فیلمنامه‌ای به شکل «جتسون‌ها» درآید.