به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بازی در «سونیک خارپشت ۲» ممکن است آخرین فعالیت سینمایی جیم کری در دنیای بازیگری باشد.

بازیگر سرشناس کانادایی در گفت‌وگو با یک نشریه سینمایی اظهار کرد قصد دارد پس از حضور در دنباله «سونیک» از بازیگری کناره‌گیری کند و در این مورد بسیار جدی است.‌

کری که برای معرفی «سونیک خارپشت ۲» در مصاحبه حضور یافته بود افزود: خوب بازنشسته می‌شوم. احتمالاً بله. در این مورد تقریباً جدی هستم. البته به یک چیزهای هم بستگی دارد مثلاً اگر فیلمنامه‌ای نوشته شده با جوهر طلایی را بیاورند که دیدنش برای مردم واقعاً مهم باشد، شاید راه را ادامه دهم، اما آنچه مسجل است مدتی استراحت خواهم کرد.

کری گفت: زندگی آرام این روزهایم را دوست دارم و واقعاً از گذاشتن رنگ روی بوم لذت می‌برم و این زندگی معنوی را دوست دارم و - شاید از سلبریتی دیگری در طول زمان نشنیده باشید- احساس می‌کنم به اندازه کافی دارم. به اندازه کافی کار کرده‌ام. برای من کافی است.

البته طرفداران کری عادت دارند که وی مدت‌های طولانی استراحت کند و خبری از وی نباشد. در واقع بازی در «سونیک خارپشت» در سال ۲۰۲۰ اولین نقش مهم این بازیگر پس از بازی در دنباله «احمق و احمق‌تر» در سال ۲۰۱۴ بود. وی به تازگی در سریال کمدی شوتایم «شوخی» که در ۲ فصل جداگانه و در ۲۰ قسمت پخش شد بازی کرده است. این کمدین همچنین در ۶ قسمت از برنامه «شب شنبه زنده» در سال ۲۰۲۰ در نقش جو بایدن ظاهر شد.