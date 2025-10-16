به گزارش روابط خبرنگار مهر، علی فتحاللهی ظهر پنجشنبه در نشست «شناخت مسائل و آسیبهای اجتماعی استان گیلان» که با حضور اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاههای استان برگزار شد، با بیان اینکه بسیاری از مسائل زیربنایی و اقتصادی در پیوند مستقیم با وضعیت اجتماعی جامعه هستند، اظهار کرد: هر چقدر فرهنگ و اجتماع را مردمیتر کنیم، اثرگذاری و ماندگاری آن بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به نقش پررنگ فضای مجازی در زندگی امروز، گفت: دیگر نمیتوان از فضای مجازی به عنوان فضای غیرواقعی نام برد؛ چرا که اکنون این فضا در همتنیدگی کامل با واقعیتهای جامعه قرار گرفته و بر ذهن و رفتار نسل جوان و نوجوان تأثیر مستقیم دارد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تأکید بر اهمیت تحلیل علمی مسائل اجتماعی استان، افزود: گاهی آنچه ما در دستگاه اجرایی به عنوان اولویت آسیب اجتماعی میشناسیم، با یافتههای علمی متفاوت است. ممکن است تصور کنیم خودکشی در گیلان نخستین معضل اجتماعی است، اما دادههای علمی نشان دهد در رتبه دوم یا سوم قرار دارد بر همین اساس نیازمند تعامل مستمر با جامعه دانشگاهی برای تعیین دقیق اولویتها هستیم.
فتحاللهی با اشاره به ضرورت ایجاد نشاط و شادابی اجتماعی در میان مردم تصریح کرد: شادابی و حال خوب اجتماعی یک نیاز مشترک برای همه انسانها است تجربه نشان داده است که برنامههای فرهنگی و هنری میتواند بیش از هر سخنرانی، در تقویت روحیه مردم مؤثر باشد.
وی در تشریح یکی از تجربههای موفق در این زمینه، گفت: در یکی از برنامههای فرهنگی در سیاهکل، بیش از ۱۵ هزار نفر از مردم در هوای بارانی چندین ساعت حضور داشتند همین حضور نشان میدهد مردم نیاز به شادی و همدلی دارند و ما باید از این ظرفیت برای انتقال پیامهای فرهنگی و اجتماعی استفاده کنیم.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با اشاره به برگزاری برنامههای متنوع فرهنگی در شهرستانها و تنظیم تقویم سالانه برای فعالیتهای اجتماعی، افزود: هدف ما این است که از ظرفیتها و پتانسیلهای بومی شهرستانها برای اجرای برنامههای متناسب استفاده کنیم تا این رویدادها هم اثرگذارتر و هم ماندگارتر باشند.
وی همچنین از برگزاری نخستین اجلاس استانداران نوار ساحلی خزر در گیلان خبر داد و گفت: در این اجلاس تلاش میکنیم تا برنامهها از جنس مردم و با مشارکت مستقیم آنان برگزار شود. حضور خانوادهها در کنار هم در چنین رویدادهایی میتواند سرمایه اجتماعی استان را تقویت کند.
فتحاللهی در پایان تأکید کرد: آموزش و پرورش و دانشگاهها کارخانه انسانسازی هستند. ما باید سیاستهای اجتماعی خود را با نظر و مشورت اساتید و پژوهشگران تدوین کنیم تا تصمیمها بر پایه واقعیتهای علمی و اجتماعی جامعه گیلان شکل بگیرد.
