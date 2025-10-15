به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای راهبردی طرح ملی احسان و خیر (سخا) که در استانداری گیلان برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی حوزه اجتماعی تأکید کرد و با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: فشارهای معیشتی بر اقشار کم‌درآمد همچنان محسوس است و این امر اقتضا می‌کند که نهادهای حمایتی با انسجام بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های موجود، بهبود وضعیت معیشت را پیگیری کنند.

فتح‌اللهی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام حمایت اجتماعی، پراکندگی و موازی‌کاری میان نهادها است که موجب کاهش بهره‌وری و اثربخشی خدمات شده است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان با بیان اینکه سامانه ملی «سخا» با هدف شفاف‌سازی اطلاعات، جلوگیری از تکرار خدمات و افزایش هماهنگی میان نهادهای حمایتی طراحی شده است، تصریح کرد: این سامانه با یکپارچه‌سازی اطلاعات مددجویان و نهادهای فعال، زمینه توزیع عادلانه منابع را فراهم می‌کند و می‌تواند خانواده‌های نیازمند را بدون مراجعه حضوری شناسایی کند.

فتح‌اللهی تاکید کرد: سامانه سخا تنها یک ابزار الکترونیکی نیست، بلکه بستری مدیریتی برای ارتقای شفافیت، نظارت و بهره‌وری در ارائه خدمات اجتماعی به شمار می‌رود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و خیرین در این مسیر نقش کلیدی دارد و با بهره‌گیری از نظارت‌های مردمی، خدمات حمایتی دقیق‌تر و هدفمندتر به دست نیازمندان واقعی خواهد رسید.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان در پایان تأکید کرد: هدف اصلی کاهش وابستگی خانوارها به حمایت‌های مستقیم و حرکت به سمت توانمندسازی اقتصادی است که برای تحقق آن نیازمند همکاری مستمر دولت، نهادها و مردم هستیم.