فتح اللهی: توسعه فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مردم امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح اللهی عصر شنبه در سومین جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد استان گیلان، با محوریت برگزاری انتخابات تعیین نمایندگان سمن‌ها در شورای توسعه استان با قدردانی از تلاش‌های فعالان این حوزه، بر اهمیت مشارکت مردم در فرآیند توسعه اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: داشتن منابع و امکانات به تنهایی موفقیت را تضمین نمی‌کند، بلکه انسان‌های توانمند و واگذاری امور به مردم است که می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت باشد.

وی ادامه داد: هدف ما فراهم کردن بستری سالم و قانونی برای فعالیت سمن‌ها و ارتقای خدمات اجتماعی و فرهنگی است. هرچقدر حال دل مردم بهتر باشد، مسائل حاشیه‌ای کاهش می‌یابد و توسعه واقعی شکل می‌گیرد.

فتح‌اللهی همچنین درباره فرآیند برگزاری انتخابات نمایندگان سمن‌ها توضیح داد: انتخابات سمن‌ها طبق زمان‌بندی کشوری و با رعایت ضوابط قانونی برگزار می‌شود. ثبت‌نام کاندیداها آغاز شده و فرآیند رأی‌گیری، استعلام‌ها و ارائه مدارک لازم به صورت شفاف انجام خواهد شد. ما تلاش می‌کنیم تا انتخابات کاملاً سالم و بدون دخالت افراد برگزار شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان بر اهمیت آموزش و ارتقای مهارت‌های سمن‌ها نیز تاکید کرد و افزود: با برگزاری دوره‌های آموزشی، زمینه توانمندسازی اعضای سمن‌ها و بهبود عملکرد آنها فراهم می‌شود. این آموزش‌ها شامل فن بیان، حسابداری و نگارش نامه‌های اداری است تا فعالیت‌های سمن‌ها با دقت و اثرگذاری بیشتری انجام شود.

فتح‌اللهی در پایان با تاکید بر همراهی و همکاری استانداری با سمن‌ها گفت: هدف ما ایجاد انگیزه، تحرک و امید در بین فعالان اجتماعی است تا نقش‌آفرینی واقعی آنها در توسعه فرهنگی و اجتماعی استان ملموس شود.