خطر سپسیس با دیابت نوع ۲ دو برابر میشود
یک مطالعه جدید نشان میدهد که دیابت نوع ۲ خطر ابتلاء به سپسیس تهدیدکننده جان را دو برابر میکند.
نقش میکروبهای دهان در بروز سرطان پانکراس
یک مطالعه جدید میگوید خطر ابتلاء به سرطان پانکراس (لوزالمعده) در افراد ممکن است با میکروبهای ساکن در دهان آنها مرتبط باشد.
ضربه سر به توپ فوتبال موجب سلامت ضعیفتر مغز میشود
یک مطالعه جدید میگوید «هد زدن» توپ ممکن است بر سلامت مغز بازیکنان فوتبال تأثیر بگذارد.
قرصی مؤثر در کُند کردن روند پیشروی دیابت نوع ۱
یک مطالعه جدید میگوید قرصی که معمولاً برای آرتریت روماتوئید و آلوپسی تجویز میشود، ممکن است به کُند کردن روند پیشروی دیابت نوع ۱ کمک کند.
