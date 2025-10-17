  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۶:۳۸

اخبار سلامت جهان در هفته گذشته؛

از ارتباط میکروب‌های دهان و سرطان پانکراس تا خطر سپسیس با دیابت

از ارتباط میکروب‌های دهان و سرطان پانکراس تا خطر سپسیس با دیابت

حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده ای از مهم ترین آنها می پردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

خطر سپسیس با دیابت نوع ۲ دو برابر می‌شود

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که دیابت نوع ۲ خطر ابتلاء به سپسیس تهدیدکننده جان را دو برابر می‌کند.

نقش میکروب‌های دهان در بروز سرطان پانکراس

یک مطالعه جدید می‌گوید خطر ابتلاء به سرطان پانکراس (لوزالمعده) در افراد ممکن است با میکروب‌های ساکن در دهان آنها مرتبط باشد.

ضربه سر به توپ فوتبال موجب سلامت ضعیف‌تر مغز می‌شود

یک مطالعه جدید می‌گوید «هد زدن» توپ ممکن است بر سلامت مغز بازیکنان فوتبال تأثیر بگذارد.

قرصی مؤثر در کُند کردن روند پیشروی دیابت نوع ۱

یک مطالعه جدید می‌گوید قرصی که معمولاً برای آرتریت روماتوئید و آلوپسی تجویز می‌شود، ممکن است به کُند کردن روند پیشروی دیابت نوع ۱ کمک کند.

کد خبر 6624204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها