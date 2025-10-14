ضربه سر به توپ فوتبال بر سلامت مغز تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند بازیکنانی که از سر خود برای پاس دادن یا منحرف کردن توپ فوتبال استفاده میکردند، بیشتر احتمال داشت که در چینهای مغز خود تغییراتی ایجاد کنند. این چینها در ناحیه بیرونی چروکدار مغز به نام قشر مغز قرار دارند.
محققان گفتند ورزشکارانی که تعداد بیشتری از این تغییرات مغزی را داشتند، در آزمایشهای شناختی عملکرد بدتری داشتند.
دکتر «مایکل لیپتون»، محقق ارشد و استاد رادیولوژی دانشگاه کلمبیا، در یک بیانیه خبری گفت: «افرادی که ضربات سر بیشتری داشتند، اختلالات بیشتری در یک لایه خاص در چینهای مغز داشتند و این اختلالات همچنین با عملکرد ضعیفتر در آزمایشهای تفکر و حافظه مرتبط بود.»
محققان گفتند که این مطالعه شواهد بیشتری را به نگرانیها در مورد چگونگی تأثیر ضربات سر و ضربه مغزی مرتبط با ورزش بر سلامت مغز بازیکنان اضافه میکند.
برای این مطالعه، محققان اسکن مغزی را روی ۳۵۲ بازیکن فوتبال آماتور و همچنین ۷۷ ورزشکار دیگر که در ورزشهای غیر برخوردی شرکت میکردند، انجام دادند. بازیکنان آماتور در این مطالعه به طور متوسط ۲۶ سال سن داشتند.
بازیکنان فوتبال بر اساس تعداد دفعاتی که در طول بازی با سر به توپ ضربه میزدند، به چهار گروه تقسیم شدند. بالاترین گروه به طور متوسط ۳۱۵۲ ضربه سر در سال داشتند، در حالی که پایینترین گروه ۱۰۵ ضربه سر داشت.
اسکنها تغییرات بیشتری را در ماده سفید واقع در چینهای مغز، به نام "ژرفای شیارها"، در بین بازیکنان فوتبالی که بیشتر با سر به توپ ضربه میزدند، نشان داد.
محققان گفتند با افزایش تعداد ضربات سر، این ناحیه از ماده سفید بیشتر مختل شد.
این اختلالات به ویژه بر ناحیه اوربیتوفرونتال مغز که درست بالای حدقه چشم قرار دارد، تأثیر گذاشت.
نتایج نشان میدهد که آزمایشهای تفکر و حافظه، عملکرد یادگیری و حافظه بدتری را در بین بازیکنان فوتبالی که اختلالات بیشتری در ماده سفید داشتند، نشان داد.
لیپتون گفت: «یافتههای ما نشان میدهد که این لایه از ماده سفید در چینهای مغز در برابر ضربات مکرر ناشی از ضربه سر آسیبپذیر است و ممکن است مکان مهمی برای تشخیص آسیب مغزی باشد.»
لیپتون افزود: «برای بررسی بیشتر این رابطه و توسعه رویکردهایی که میتواند منجر به تشخیص زودهنگام ضربه سر مرتبط با ورزش شود، تحقیقات بیشتری لازم است.»
