سرطان پانکراس چهارمین سرطان شایع دستگاه گوارش است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا نیکوفر افزود: در سرطان بانکراس، تا زمانی که بیمار دچار مشکل نشده و علایم پیدا نشود به پزشک مراجعه نمی کند و متاسفانه در اعلب این موارد جراحی برای این بیماران موثر نخواهد بود.

وی از برگزاری اولین کنگره بین‌المللی و یازدهمین همایش سالانه انجمن علمی کلینیکال انکولوژی خبر داد و گفت: روش نوینی از رادیوتراپی به نام IMRT در کشورهای اروپایی و امریکایی متداول شده که متاسفانه این روش هنوز به دلیل تحریم ها و مشکلات اقتصادی که در کشور حاکم بود در ایران مرسوم نشده‌است.

نیکوفر افزود: ورود روش های نوین درمان به کشور نیاز به زیرساختهای نرم‌افزاری و سخت افزاری دارد به همین دلیل قرار است در این کنگره به لزوم تامین زیر ساخت ها و روش های تهیه آن توجه خواهد شد.

مدیر گروه کلینیکال انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران با توجه به نقش آگاهی مردم در درمان سرطان‌ها، اظهار کرد: آگاهی مردم در مراجعه به موقع و در نتیجه ارائه درمان های مناسب نقش بسزایی دارد به عنوان مثال امروزه به دلیل افزایش آگاهی مردم درباره سرطان پستان ما شاهد درمان به موقع و عوارض کم در بیماران در سالهای اخیر نسبت به گذشته هستیم.

دبیر علمی اولین کنگره بین‌المللی و یازدهمین همایش سالانه انجمن کلینیکال انکولوژی ایران، عنوان کرد: اما برخی از سرطان ها مانند سرطان پانکراس، تخمدان و...، زمانی موجب بروز علائم و تغییرات در فرد می شود که تومور به شدت گسترده یا به سایر نقاط بدن پخش شده است به همین دلیل زمانی که بیمار به پزشک مراجعه می کند زمان طلایی درمان را از دست داده است.

وی افزود: سرطان بانکراس چهارمین سرطان شایع دستگاه گوارش است که متاسفانه تا زمانی که انسداد مجاری صفراوی، درد پیدا نشود بیمار به پزشک مراجعه نمی کند و متاسفانه در اینگونه موارد جراحی برای این بیماران موثر نخواهد بود و پزشک باید ابتدا رادیوتراپی و انکولوژی را به صورت همزمان انجام دهد تا ابتدا توده کوچک و سپس در صورت دریافت پاسخ مناسب از این درمانها با جراحی آن را خارج کند.

یازدهمین کنگره سالیانه کلینیکال آنکولوژی ایران همزمان با اولین کنگره بین المللی پرستاری کلینیکال آنکولوژی ۱۹ الی ۲۱ آبان ۹۵ در مرکز همایش سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود.