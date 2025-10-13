به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که مردان و افراد زیر ۶۰ سال مبتلا به دیابت بیشتر در معرض خطر ابتلا به سپسیس هستند؛ سپسیس وضعیتی است که در آن سیستم ایمنی بدن بیش از حد به عفونت واکنش نشان می‌دهد.

«وندی دیویس»، محقق اصلی و پژوهشگر اصلی دانشگاه استرالیای غربی، گفت: «این تحقیق ارتباط بین دیابت نوع ۲ و سپسیس را که در مطالعات قبلی نیز به آن اشاره شده بود، تأیید می‌کند.»

دیویس در یک بیانیه خبری گفت: «بهترین راه برای جلوگیری از سپسیس، ترک سیگار، تعدیل قند خون بالا و جلوگیری از شروع عوارض میکرو و ماکروواسکولار دیابت است.»

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که بیش از ۱۰٪ از افرادی که به سپسیس مبتلا می‌شوند، می‌میرند.

برای مطالعه جدید، آنها داده‌های بیش از ۱۴۰۰ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲ را که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ در یک مطالعه بزرگ استرالیایی شرکت کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. آنها با بیش از ۵۷۰۰ فرد سالم از همان مطالعه مقایسه شدند.

در طول میانگین ۱۰ سال پیگیری، تقریباً ۱۲٪ از افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ به سپسیس مبتلا شدند، در حالی که این رقم در افراد سالم ۵٪ بود.

محققان دریافتند که در مجموع، دیابت نوع ۲ پس از تعدیل سایر عوامل خطر، با دو برابر خطر ابتلا به سپسیس مرتبط است.

نتایج نشان می‌دهد که افراد بین ۴۱ تا ۵۰ سال به طور خاص در معرض خطر بالایی قرار دارند، به طوری که دیابت نوع ۲ با افزایش بیش از ۱۴ برابری خطر ابتلا به سپسیس همراه است.

محققان افزودند که سیگار کشیدن در بین افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ با افزایش ۸۳ درصدی خطر ابتلا به سپسیس مرتبط است.

دیویس گفت: «مطالعه ما چندین عامل خطر قابل اصلاح، از جمله سیگار کشیدن، قند خون بالا و عوارض دیابت را شناسایی می‌کند که تأکید می‌کند افراد می‌توانند برای کاهش بالقوه خطر ابتلا به سپسیس اقداماتی انجام دهند.»

محققان گفتند که سطح بالای قند خون می‌تواند عملکرد سیستم ایمنی را مختل کند. دیابت همچنین افراد را بیشتر مستعد ابتلا به عفونت‌های دستگاه ادراری، عفونت‌های پوستی و ذات‌الریه می‌کند که می‌تواند به سپسیس تبدیل شود.

علاوه بر این، محققان تاکید کردند که آسیب رگ‌های خونی و عصبی ناشی از دیابت ممکن است خطر سپسیس را بیشتر افزایش دهد.

اما محققان خاطرنشان کردند که این مطالعه نمی‌تواند یک رابطه علت و معلولی مستقیم بین دیابت نوع ۲ و سپسیس ایجاد کند و بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید شد.