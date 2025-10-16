به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر پنجشنبه در دیدار مردمی استاندار اردبیل با اهالی شیخ کلخوران در قالب طرح کشوری محلهمحور در مسجد سرچشمه این محله، اظهار کرد: این دیدار در چارچوب سیاستهای دولت چهاردهم و با محوریت شبکه محلهمحور انجام میشود و فرصتی است تا مطالبات مردمی از زبان خود اهالی شنیده شود.
وی با اشاره به بهبود زیرساختهای ورزشی، راهاندازی باجه بانکی و بازسازی خانه بهداشت افزود: در حوزه ورزش، احداث و تکمیل سالن ورزشی با اعتبار اولیه ۵ میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرایی چمن مصنوعی، مشروط به تأمین زمین مناسب، در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار اردبیل ادامه داد: تخریب و بازسازی خانه بهداشت بهصورت مدرن و با تجهیزات کامل در اولویت قرار دارد و تبدیل آن به کلینیک در فازهای توسعه مورد توجه خواهد بود.
امامی یگانه مرمت بقعه تاریخی شیخ جبرائیل و پل تاریخی مرکز کلخوران را از اولویتهای گردشگری استان برشمرد و ادامه داد: این منطقه خاستگاه صفویه و مرکز تشیع بوده و بهعنوان نماد هویت اسلامی و معنوی از ارزش و اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به نقش محلات در مقاومت مردمی و مشارکت در مسائل اجتماعی و سیاسی بیان کرد: در دولت چهاردهم تشکیل شورای پیشرفت محله در ۵۴ نقطه از شهر اردبیل در دستور کار قرار گرفته است تا با حضور نخبگان، پیشکسوتان و افراد مؤثر، ظرفیتهای محلی برای حل مسائل شناسایی و فعال شود.
نماینده عالی دولت در استان اردبیل تصریح کرد: مدرنسازی ۳۶ کیلومتر نهرهای سنتی مزارع و عمومی با اعتبار ۳۸ میلیارد تومان و با محوریت فرمانداری اردبیل در حال اجراست و باید با استفاده از اعتبارات استانی عملیات اجرایی آن آغاز و در ادامه با جذب منابع تکمیلی به سرانجام برسد.
امامی یگانه احداث شهربازی در این محله را در صورت تأمین زمین بلامانع دانست و گفت: شورای شهر و شهرداری هم آمادگی دارند در صورت فراهم شدن زمین، عملیات احداث شهربازی را آغاز کنند.
وی اظهار کرد: در بخش آموزشی نیز ساخت ۳ مدرسه جدید با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در دستور کار است و ۵۰ درصد هزینهها با مشارکت خیرین مدرسهساز تأمین خواهد شد.
استاندار اردبیل از تکمیل مسیر ۱۵ کیلومتری آبرسانی به محله کلخوران خبر داد و افزود: تاکنون ۸ کیلومتر از این مسیر توسط شرکت آب و فاضلاب استان اجرا شده و ۳ میلیارد تومان اعتبار اولیه برای ادامه پروژه تخصیص یافته است.
امامی یگانه همچنین از اجرای طرح «حرم تا حرم» و بازگشایی مسیر آن با همکاری فرمانداری و شهرداری خبر داد و گفت: اجرای این طرح موجب رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و افزایش جذب مسافران سیاحتی و زیارتی خواهد شد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مقاومت در جنگ ۱۲ روزه، شهید قهرمانی، گفت: همه ما باید ادامهدهنده راه شهدا باشیم و نسبت به حفظ تمامیت ارضی کشور احساس مسؤولیت کنیم.
استاندار اردبیل بر ضرورت فرهنگسازی در پاکسازی محلات و مسیرهای مواصلاتی تأکید کرد و افزود: پاکسازی مسیرها و نهادینهسازی فرهنگ تمیز نگهداشتن محیط زندگی ضروری است و حضور مستمر در غربالگری اجتماعی از اهداف شورای پیشرفت محله به شمار میرود.
وی در پایان بیان کرد: قولهایی که در محلات و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و خدماترسان داده میشود، باید بهصورت عملی و ملموس به نتیجه برسد و هدف شورای پیشرفت محله، مشارکت مردم و تحقق واقعی پروژههاست.
