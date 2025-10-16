  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴

امامی:۴۰میلیارد برای رفع مشکلات محله شیخ کلخوران اردبیل اختصاص می‌یابد

اردبیل-استاندار اردبیل گفت: مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به محله شیخ کلخوران اردبیل افزون بر ۴۰میلیارد تومان برآورد شده که با پیگیری استانداری و فرمانداری در مسیر تحقق کامل قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر پنج‌شنبه در دیدار مردمی استاندار اردبیل با اهالی شیخ کلخوران در قالب طرح کشوری محله‌محور در مسجد سرچشمه این محله، اظهار کرد: این دیدار در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم و با محوریت شبکه محله‌محور انجام می‌شود و فرصتی است تا مطالبات مردمی از زبان خود اهالی شنیده شود.

وی با اشاره به بهبود زیرساخت‌های ورزشی، راه‌اندازی باجه بانکی و بازسازی خانه بهداشت افزود: در حوزه ورزش، احداث و تکمیل سالن ورزشی با اعتبار اولیه ۵ میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرایی چمن مصنوعی، مشروط به تأمین زمین مناسب، در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار اردبیل ادامه داد: تخریب و بازسازی خانه بهداشت به‌صورت مدرن و با تجهیزات کامل در اولویت قرار دارد و تبدیل آن به کلینیک در فازهای توسعه مورد توجه خواهد بود.

امامی یگانه مرمت بقعه تاریخی شیخ جبرائیل و پل تاریخی مرکز کلخوران را از اولویت‌های گردشگری استان برشمرد و ادامه داد: این منطقه خاستگاه صفویه و مرکز تشیع بوده و به‌عنوان نماد هویت اسلامی و معنوی از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به نقش محلات در مقاومت مردمی و مشارکت در مسائل اجتماعی و سیاسی بیان کرد: در دولت چهاردهم تشکیل شورای پیشرفت محله در ۵۴ نقطه از شهر اردبیل در دستور کار قرار گرفته است تا با حضور نخبگان، پیشکسوتان و افراد مؤثر، ظرفیت‌های محلی برای حل مسائل شناسایی و فعال شود.

نماینده عالی دولت در استان اردبیل تصریح کرد: مدرن‌سازی ۳۶ کیلومتر نهرهای سنتی مزارع و عمومی با اعتبار ۳۸ میلیارد تومان و با محوریت فرمانداری اردبیل در حال اجراست و باید با استفاده از اعتبارات استانی عملیات اجرایی آن آغاز و در ادامه با جذب منابع تکمیلی به سرانجام برسد.

امامی یگانه احداث شهربازی در این محله را در صورت تأمین زمین بلامانع دانست و گفت: شورای شهر و شهرداری هم آمادگی دارند در صورت فراهم شدن زمین، عملیات احداث شهربازی را آغاز کنند.

وی اظهار کرد: در بخش آموزشی نیز ساخت ۳ مدرسه جدید با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در دستور کار است و ۵۰ درصد هزینه‌ها با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز تأمین خواهد شد.

استاندار اردبیل از تکمیل مسیر ۱۵ کیلومتری آب‌رسانی به محله کلخوران خبر داد و افزود: تاکنون ۸ کیلومتر از این مسیر توسط شرکت آب و فاضلاب استان اجرا شده و ۳ میلیارد تومان اعتبار اولیه برای ادامه پروژه تخصیص یافته است.

امامی یگانه همچنین از اجرای طرح «حرم تا حرم» و بازگشایی مسیر آن با همکاری فرمانداری و شهرداری خبر داد و گفت: اجرای این طرح موجب رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و افزایش جذب مسافران سیاحتی و زیارتی خواهد شد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مقاومت در جنگ ۱۲ روزه، شهید قهرمانی، گفت: همه ما باید ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم و نسبت به حفظ تمامیت ارضی کشور احساس مسؤولیت کنیم.

استاندار اردبیل بر ضرورت فرهنگ‌سازی در پاکسازی محلات و مسیرهای مواصلاتی تأکید کرد و افزود: پاکسازی مسیرها و نهادینه‌سازی فرهنگ تمیز نگه‌داشتن محیط زندگی ضروری است و حضور مستمر در غربالگری اجتماعی از اهداف شورای پیشرفت محله به شمار می‌رود.

وی در پایان بیان کرد: قول‌هایی که در محلات و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان داده می‌شود، باید به‌صورت عملی و ملموس به نتیجه برسد و هدف شورای پیشرفت محله، مشارکت مردم و تحقق واقعی پروژه‌هاست.

