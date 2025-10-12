به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در شورای مسکن استان که با حضور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد، با اشاره به ساخت ۲۶ هزار واحد در طرح نهضت ملی مسکن استان اظهار کرد: تا پایان سال جاری افزون بر ۵ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده می‌شود و عملیات احداث واحدهای نهضت ملی مسکن بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ۲۱ هزار واحد در شهرستان اردبیل احداث می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۴ مدرسه ۱۲ کلاسه در این شهرک‌های جدیدالتأسیس ساخته می‌شود، افزود: همزمان با اتمام ساختمان‌های روبنایی، تأسیسات مورد نیاز زیرساختی و زیربنایی نهضت ملی مسکن نیز تأمین و اجرا می‌شود.

استاندار اردبیل در ادامه سهم آورده شخصی متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن را از جمله مشکلات پیش روی این پروژه دانست و خواستار تجدید نظر و اتخاذ تصمیمات فوری در این خصوص شد.