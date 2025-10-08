به گزارش خبرگزاری مهر،مسعود امامی یگانه عصر چهارشنبه در همایش آموزشی منطقه‌ای انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای شمال‌غرب کشور به میزبانی سرعین، اظهار کرد: ۹۵درصد نیروهای اجرایی این دوره از انتخابات از بدنه وزارت کشور هستند و باید برای مشارکت حداکثری مردم برنامه‌ریزی منسجم انجام شود.

وی نقش‌آفرینی شمال‌غرب کشور در انتخابات ریاست‌جمهوری را مثال‌زدنی دانست و افزود: رویکرد دولت چهاردهم شفاف، نوآورانه و مبتنی بر سیاست‌ورزی خلاق است و اجرای طرح مدیریت محله‌محور از جمله ابتکارات این دولت در راستای ارتقای کیفیت زندگی مردم محسوب می‌شود.

استاندار اردبیل ادامه داد: مشارکت مردمی، سلامت، امنیت، رقابت و حضور گسترده مردم از ارکان اصلی انتخابات پیش‌روست و باید برای جلب اعتماد عمومی تلاش کنیم.

امامی یگانه با اشاره به اهمیت اعتمادسازی و اطمینان‌بخشی به افکار عمومی بیان کرد: بهره‌گیری هماهنگ از ظرفیت‌های مرزی استان‌های شمال‌غرب در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و تعاملات منطقه‌ای، راهبردی برای توسعه پایدار و متوازن به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و اجتماعی استان‌های شمال‌غرب کشور، این منطقه را پیشانی ایران اسلامی دانست و نقش آن را در انتخابات گذشته، نشان‌دهنده تأثیرگذاری ملی عنوان کرد.

استاندار اردبیل وفاق، همدلی و همگرایی طیف‌های مختلف را از هنرهای دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: نقش‌آفرینی شمال‌غرب کشور در عرصه‌های مختلف انکارناپذیر است و باید با گفتمان مشترک، مطالبات مردم را متناسب با شرایط موجود پیگیری کرد.

امامی یگانه در پایان تصریح کرد: کیفیت‌بخشی به زندگی مردم از اولویت‌های اصلی دولت است و همه باید نسبت به رفاه و آرامش جامعه احساس مسئولیت داشته باشیم.