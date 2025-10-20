اسماعیل دستگزار در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، با تشریح جایگاه مساجد در ارتقای ورزش اظهار کرد: تربیت بدنی در کنار مسجد می‌تواند روح پاک نوجوان و جوان را متعالی کند و فرصتی برای نسل جوان است که کمک مطلوبی در جهت کسب معنویات برای او باشد.

وی افزود: با توجه به اهمیت قرار گرفتن محل ورزش در محیط پیرامونی مسجد، رعایت یکسری الزامات ضروری است. در درجه اول باید نسل جوان را برای ارتباط بهتر با هم نسلی‌های خود و ترغیب به ورزش در مساجد بکار گیریم تا تعامل خوبی برقرار شود.

مدیر کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم (ع) شهر لاهرود، با بیان اینکه مسجد در سیره پیامبر اسلام امری بسیار مهم است که در تمام شئون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اثرگذار است، تصریح کرد: ورزش یکی از مسائل اجتماعی مهمی است که به عنوان یک ارزش تلقی می‌شود. بنابراین مساجد می‌توانند در فرهنگسازی ورزش تاثیرگذار باشند.

دستگزار گفت: نمونه‌ها از توجه اسلام به ورزش فراوان است. زیرا اسلام دین سلامت، صلح و صلابت است و در اثر ورزش و داشتن جسم سالم این امر محقق می‌شود.

وی ادامه داد: برای توسعه ورزش در مساجد باید عمیقاً به این موضوع توجه کرد نه اینکه بصورت ظاهری و با شعار دادن پیش رفت. همچنین روابط با جوانان را از طریق ارتباط چهره به چهره بهبود دهیم، از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی استفاده کنیم و از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره ببریم.

مدیر کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم (ع) لاهرود گفت: با توجه به اینکه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در بخش فرهنگ، نشاط و تعالی تلاش می‌کنند. اساتید ورزشی در مساجد می‌توانند کلاس‌های آموزشی و ورزشی خود را برگزار کنند. ضمن اینکه در قالب ورزش می‌توان کارهای دینی، مذهبی و قرآنی را به خوبی تفهیم کرد.

دستگزار تاکید کرد: باید در قالب ورزش، آموزه‌های الهی را که به سلامت جسم و جان توجه می‌کند؛ ترویج دهیم و از طرفی با استفاده از پتانسیل مساجد به تمرین و ورزش جوانان کمک کنیم تا در زمینه سلامت جسم و توسعه فرهنگ نشاط و ورزش مؤثر واقع شود.

وی در خاتمه بیان کرد: امروزه ورزش به عنوان مقوله‌ای فراگیر نقشی مهم و چشمگیر در فرآیندهای توسعه‌ای برعهده دارد به گونه‌ای که ترویج و نهادینه ساختن فرهنگ ورزش با رویکرد ایجاد نشاط برای جامعه و توسعه سلامت همگانی، می‌تواند زمینه تربیت و پرورش افرادی سالم، پویا و اثربخش را در جامعه فراهم سازد و مشارکت مردم را در فرآیندهای مختلف اجتماعی گسترش دهد.

گفتنی است امامزاده سید ابراهیم ابن موسی کاظم (ع) بدلیل تشرف از خراسان رضوی به شهر مقدس لاهرود، مشهور و ملقب به سید ابراهیم خراسانی (ع) شده و از امامزادگان شهیر استان اردبیل است.