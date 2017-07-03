دو نماینده کردستان در مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوومیدانی کشورمان برای حضور در رقابت های دوومیدانی قهرمانی آسیا راهی کشور هند می شود.

کاروان تیم ملی دوومیدانی ایران با ۱۴ ورزشکار دوشنبه ۱۲ تیرماه رأس ساعت ۱۳ تهران را نخست به مقصد کلکته، سپس اوبان سوار (ایالت اودیشا) ترک خواهد کرد.

میلاد سیار مرد طلایی دوومیدانی سنندجی در ماده۱۱۰ متر بامانع در این رقابت های شرکت می کند و روز ۱۵ تیرماه به مصاف حریفان آسیایی خود می رود.

سیار دونده سنندجی نشان طلای مسابقات بین المللی جام فجر در سال ۹۳ ، مدال نقره رقابت های غرب آسیا امارات متحده عربی در سال ۹۱، مدال طلا و نقره مسابقات دوومیدانی کازانف قزاقستان طی سال های ۹۳ و ۹۶ و نشان نقره رقابت‌های بین‌المللی ترکیه را در کارنامه ورزشی و آلبوم افتخارات خود دارد.

همچنین فردین محمد زاده مربی با دانش و کهنه کار سنندجی نیز به عنوان کادر فنی تیم ملی ایران را در رقابت های دوومیدانی قهرمانی آسیا هدایت و مربیگری می کند.

محمد زاده در اردیبهشت ماه سال جاری هدایت و مربیگری تیم ملی دوومیدانی ایران را در بازی های کشورهای اسلامی باکو نیز بر عهده داشت.

این مربی کردستانی در دوران ورزشی خود عناوین مختلف را در میادین کشوری و بین المللی کسب کرده است و در امر مربیگری نیز یکی از فعالان و دانش آموختگان ایران در این بخش به شمار می رود.

بیست و دومین دوره رقابت های دو و میدانی قهرمانی آسیا طی روزهای ۱۵ تا ۱۸ تیرماه در اودیشای هند برگزار خواهد شد.