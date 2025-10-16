«پرویز خانجانی» مسئول برگزاری و سرپرست مسابقات جهت یابی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهت یابی بانوان کشور به مناسبت هفته تربیت بدنی در شهرستان رضوانشهر برگزار میشود.
وی افزود: این مسابقه با حضور ۱۰۰ ورزشکار از ۱۵ استان کشور در حال برگزاری است و شرکت کنندگان در مسیری به طول ده کیلومتر در مناطق کوهستانی، جنگلی و جلگهای منطقه پونل به رقابت میپردازند.
خانجانی ادامه داد: مسابقات روزهای ۲۵ و ۲۶ مهرماه برگزار میشود و نفرات برتر این رقابتها به تیم ملی جهتیابی معرفی خواهند شد تا در مسابقات آسیایی سال ۲۰۲۶ شرکت کنند.
مسابقات جهتیابی از جمله رشتههای ورزشی است که ترکیبی از قدرت بدنی، هوش و مهارتهای مسیریابی را میطلبد و به همین دلیل، این رقابتها نقش مهمی در شناسایی و انتخاب ورزشکاران مستعد جهتیابی ایفا میکند.
