به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ محمد افشار سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۲ سارق خبر داد و گفت: این متهمان علاقه خاصی به سرقت ساعتهای عتیقه و گرانقیمت داشتند.
وی در تشریح این خبر بیان کرد: طی گزارش یکی از شهروندان مبنی بر سرقت ۱۰ عدد ساعت عتیقه و کلکسیونی با ارزش، از منزل مسکونی اش، تیم عملیات کلانتری ۱۴۲ کن تحقیقات خود را برای دستگیری سارق یا سارقان آغاز کردند.
این مقام انتظامی اضافه کرد: مأموران با بازبینی دوربینهای مداربسته و شگردهای نوین پلیسی، هویت ۲ سارق و محل اختفا آنها را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی آنها را در مخفیگاهشان غافلگیر و دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان نیز ۱۰ عدد ساعت مسروقه کشف شد که به همراه متهمان به کلانتری منتقل شد و متهمان در بازجوییهای انجام شده به سرقت ساعتها و اینکه از قبل میدانستند مالباخته در خانه خود این اموال با ارزش را نگهداری میکند، اعتراف کردند.
سرهنگ افشار در ادامه افزود: متهمان با نقشه قبلی و در زمان نبودن مالک در خانه، وارد شده و ساعتها را به سرقت برده بودند که خوشبختانه موفق به فروش آنها نشده و پیش از هر اقدامی دستگیر شدند.
گفتنی است، بر حسب دستور قضایی هر ۲ متهم برای تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شده و اموال مسروقه به صاحبش بازپس داده شد.
