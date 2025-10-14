به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهرعلیان، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۵۰ تهرانسر، مأموران کلانتری تحقیقات خود را برای دستگیری عوامل این سرقت‌ها آغاز کردند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: تیم عملیات کلانتری با بازبینی دوربین‌های مداربسته و تحقیقات پلیسی، هویت سارق را شناسایی و اطلاعات وی را در اختیار تمامی واحدهای گشتی قرار دادند. مأموران پلیس با شگردهای نوین و گشت زنی‌های هدفمند توانستند متهم را در محدوده‌های سرقت شناسایی و دستگیر کنند. در بازرسی‌های مشخص شد متهم دارای سوابق متعدد بوده و به قید پابند الکترونیک نیز آزاد است.

سرهنگ حسین مهرعلیان در ادامه افزود: متهم پس از انتقال به کلانتری به جرایم مشابه خود مبنی بر سرقت رینگ و لاستیک‌های خودرو و لوازم و محتویات خودرو معترف شده و شناسایی شکات این پرونده در دستور کار مأموران پلیس قرار دارد. سارق نیز به همراه پرونده تشکیل شده راهی دادسرا شد.