دستگیری سارق حرفه‌ای لوازم خودرو در تهرانسر با قید پابند الکترونیک

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران از شناسایی و دستگیری فردی با سابقه سرقت لوازم و محتویات خودرو در کلانتری ۱۵۰ تهرانسر خبر داد که پیش‌تر با پابند الکترونیک آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مهرعلیان، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۵۰ تهرانسر، مأموران کلانتری تحقیقات خود را برای دستگیری عوامل این سرقت‌ها آغاز کردند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: تیم عملیات کلانتری با بازبینی دوربین‌های مداربسته و تحقیقات پلیسی، هویت سارق را شناسایی و اطلاعات وی را در اختیار تمامی واحدهای گشتی قرار دادند. مأموران پلیس با شگردهای نوین و گشت زنی‌های هدفمند توانستند متهم را در محدوده‌های سرقت شناسایی و دستگیر کنند. در بازرسی‌های مشخص شد متهم دارای سوابق متعدد بوده و به قید پابند الکترونیک نیز آزاد است.

سرهنگ حسین مهرعلیان در ادامه افزود: متهم پس از انتقال به کلانتری به جرایم مشابه خود مبنی بر سرقت رینگ و لاستیک‌های خودرو و لوازم و محتویات خودرو معترف شده و شناسایی شکات این پرونده در دستور کار مأموران پلیس قرار دارد. سارق نیز به همراه پرونده تشکیل شده راهی دادسرا شد.

