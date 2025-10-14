دستگیری سارق خودرو با سابقه در عملیات گشت زنی شبانه پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود زندی، سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت اعلام کرد: طی گشت زنی‌های شبانه ماموران کلانتری ۱۶۴ قائم در سطح حوزه استحفاظی، ماموران به یک دستگاه خودرو و راننده اش مشکوک و جهت بررسی‌های بیشتر به آن نزدیک می‌شوند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با استعلام بعمل آمده از شماره پلاک خودرو توسط تیم عملیات کلانتری مشخص شد خودرو سرقتی و با استفاده از طرح مهار آن را متوقف و راننده را زمین گیر و دستگیر کردند. متهم که دارای سوابق سرقت نیز بوده پس از بازرسی‌های اولیه به کلانتری منتقل شد.

سرهنگ زندی در ادامه افزود: سارق در کلانتری به جرم خود اعتراف و پیدا کردن شکات وی در دستور کار پلیس قرار دارد. متهم جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی تحویل داده شد.