ذوالفقاری: ریزش ساختمان در تربت جام منجر به جان باختن کارگر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ذوالفقاری اظهارکرد: متأسفانه در پی ریزش سقف دو طبقه ساختمانی، یکی از کارگران در دم جان باخت و کارگر دیگر مصدوم شد که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به بیمارستان سجادیه منتقل و در حال مداوا است.

مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تربت‌جام ادامه داد: این حادثه تلخ در یک ساختمان در حال ساخت واقع در فاز اول فرهنگیان، حد فاصل شهید سلیمانی ۲ و ۴، به وقوع پیوست.

وی همچنین خاطرنشان کرد که یک کارگر دیگر نیز در زمان حادثه در محل حضور داشته و خوشبختانه در سلامت کامل به سر می‌برد.

مسئول آتش‌نشانی تربت‌جام ضمن قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، افزود که مصدوم حادثه اکنون در بیمارستان سجادیه تحت درمان قرار دارد.

ذوالفقاری اضافه‌کرد: علت دقیق ریزش سقف دو طبقه این ساختمان توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است و نتایج متعاقباً اعلام خواهد شد.