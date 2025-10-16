ذوالفقاری: ریزش ساختمان در تربت جام منجر به جان باختن کارگر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ذوالفقاری اظهارکرد: متأسفانه در پی ریزش سقف دو طبقه ساختمانی، یکی از کارگران در دم جان باخت و کارگر دیگر مصدوم شد که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به بیمارستان سجادیه منتقل و در حال مداوا است.
مسئول آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تربتجام ادامه داد: این حادثه تلخ در یک ساختمان در حال ساخت واقع در فاز اول فرهنگیان، حد فاصل شهید سلیمانی ۲ و ۴، به وقوع پیوست.
وی همچنین خاطرنشان کرد که یک کارگر دیگر نیز در زمان حادثه در محل حضور داشته و خوشبختانه در سلامت کامل به سر میبرد.
مسئول آتشنشانی تربتجام ضمن قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، افزود که مصدوم حادثه اکنون در بیمارستان سجادیه تحت درمان قرار دارد.
ذوالفقاری اضافهکرد: علت دقیق ریزش سقف دو طبقه این ساختمان توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است و نتایج متعاقباً اعلام خواهد شد.
