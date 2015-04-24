به گزارش خبرنگار مهر، دو کارگر مشهدی که ظهر امروز در یک ساختمان در حال احداث مشغول فعالیت بودند به دلیل ریزش سقف طبقه سوم دچار سانحه و در زیر آوار محبوس شدند.

ریزش سقف این واحد ساختمانی در حال احداث و مدفون شدن دو کارگر جوان با استمداد سایر کارگران از سامانه ۱۲۵ و حضور به موقع آتش نشانان موجب شد تا این دو کارگر مصدوم از مرگ حتمی نجات داده شده و به مراکز درمانی منتقل شوند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در تشریح جزئیات این حادثه به مهر گفت: مقارن ساعت ۱۰.۲۶ دقیقه روز جمعه ریزش سقف و حبس دو کارگر در زیر آوار به سامانه امداد و نجات این سازمان اعلام شد که در فاصله کمتر از ۵ دقیقه و در ساعت ۱۰.۳۰ دقیقه نیروهای عملیاتی این سازمان در صحنه حاضر شدند.

آتشپاد دوم حسن جعفری بیان کرد: به منظور امدادرسانی به مصدومان این حادثه نسبت به اعزام ماموران ایستگاه ۲۳ و همچنین ایستگاه ۲۵ به همراه دو خودرو حامل نردبان اقدام شد که خوشبختانه در بازه زمانی ۴۰ دقیقه و مقارن ساعت ۱۱.۱۰ دقیقه این دو کارگر جوان از زیر آوار رها سازی و با همکاری مرکز فوریت های پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.

وی بیان کرد: در این حادثه در حالیکه کارگران مشغول بتن ریزی در طبقه سوم بودند به دلیل ریزش سقف بر روی طبقه دوم دو کارگر دچار حادثه و در زیر مقادیر زیادی مصالح فروریخته از طبقه سوم مدفون شدند که خوشبختانه با تلاش پرسنل سازمان آتش نشانی نجات یافتند.