به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر از گفتگوهای فشرده با مقام‌های انرژی روسیه و شرکت‌های فعال در حوزه برق و فناوری خبر داد و گفت: در حاشیه مجمع بین‌المللی انرژی روسیه، موضوعاتی چون امنیت انرژی، تنوع‌بخشی به منابع تأمین، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت مصرف برق مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به حضور در نشست افتتاحیه مجمع انرژی روسیه به ریاست «آلکساندر نواک» معاون اول نخست‌وزیر روسیه، افزود: در این نشست، وزرای انرژی کشورهای مختلف از جمله عربستان، ترکیه، مجارستان، ونزوئلا و بلاروس درباره سیاست‌های کلان انرژی تا سال ۲۰۳۰ و ضرورت سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش انرژی بحث و تبادل‌نظر کردند.

مدیرعامل شرکت توانیر بیان کرد: در این مجمع، تأمین امنیت انرژی در دو بخش عرضه و تقاضا، تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی، و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله محورهای اصلی مورد تأکید بود.

هوش مصنوعی و آینده مصرف برق

وی با اشاره به نشست‌های تخصصی با محور هوش مصنوعی و انرژی گفت: در این نشست بررسی شد که آیا توسعه هوش مصنوعی موجب افزایش مصرف انرژی خواهد شد یا به‌عنوان ابزاری برای بهینه‌سازی مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رجبی‌مشهدی تصریح کرد: با توجه به رشد سریع تقاضا برای برق در حوزه حمل‌ونقل الکتریکی و فناوری‌های دیجیتال، این مباحث نقش مهمی در آینده مدیریت انرژی ایفا می‌کنند.

بررسی فناوری‌های نوین و همکاری‌های دانش‌بنیان

مدیرعامل شرکت توانیر بازدید از مرکز فناوری‌های روسیه را یکی از بخش‌های مهم سفر خود عنوان کرد و گفت: در این مرکز، ظرفیت‌های قابل توجهی برای حمایت از شرکت‌های نوآور و استارت‌آپ‌ها ایجاد شده است.

وی افزود: در حوزه نرم‌افزارها و سامانه‌های اتوماسیون پست‌های برق، همکاری‌هایی میان شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و روسی مورد بحث قرار گرفت و جلسه‌ای نیز با مرکز همکاری‌های علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران در روسیه برگزار شد.

رایزنی با شرکت «روسِتی» و طرح‌های انتقال برق

رجبی‌مشهدی با اشاره به دیدار خود با مدیران شرکت «روسِتی» (مشابه توانیر در روسیه) گفت: در این جلسه زمینه‌های همکاری مشترک میان دو شرکت در حوزه شبکه‌های انتقال و مدیریت هوشمند برق بررسی شد و مقرر شد نشست‌های فنی برای تدوین برنامه همکاری‌های مشترک ادامه یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم مذاکره، موضوع انتقال برق از روسیه به ایران از طریق کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان بود که مقرر شد تیم‌های فنی دو کشور برای بررسی جزئیات فنی و اجرایی آن وارد مذاکره شوند.