به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت نفت، حداقل دو نفتکش در روزهای اخیر به ونزوئلا رسیده‌اند و تعدادی دیگر هم به سمت این کشور در حرکت هستند؛ نشانه‌ای از تلاش شرکت دولتی نفت ونزوئلا (پدوسا) برای افزایش ذخیره‌سازی‌های روی آب و ادامه فروش نفت خام حتی در شرایطی که محاصره آمریکا صادرات را به حداقل رسانده است.

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، همه نفتکش‌های تحریم‌شده‌ای که وارد آب‌های ونزوئلا شوند یا از آن خارج شوند توقیف خواهند شد. این اقدام صادرات نفت ونزوئلا را در ماه جاری به حدود نیمی از سطح نوامبر کاهش داده است.

آمریکا تاکنون دو محموله نفتی ونزوئلا را توقیف و ناوهای خود را در دریای کارائیب برای گشت‌زنی مستقر کرده است، این فشار بسیاری از مالکان نفتکش را به تغییر مسیر واداشته، هرچند برخی همچنان به حرکت به سمت ونزوئلا ادامه داده‌اند.

طبق گزارش سرویس نظارتی تنکر ترکرز (TankerTrackers.com)، دست‌کم دو نفتکش تحت تحریم در روزهای اخیر به ونزوئلا رسیده‌اند و دو نفتکش دیگر که تحت تحریم نیستند، در حال نزدیک شدن به سواحل این کشور هستند.

از زمان اعمال نخستین تحریم‌های انرژی آمریکا در سال ۲۰۱۹، دولت نیکولاس مادورو بخشی از بدهی‌ها و هزینه‌های خدماتی خود را با نفت پرداخت کرده است.

دو نفتکش در حال نزدیک شدن به ونزوئلا بخشی از ناوگان مشترک چین و ونزوئلا هستند که برای پرداخت بدهی با نفت خام به مقصد پایانه‌های چین حرکت می‌کنند.

وزارت نفت ونزوئلا و مادورو تأکید کرده‌اند صادرات نفت ادامه خواهد یافت، در همین حال، پدوسا در حال مذاکره برای تخفیف قیمت و تغییر قرارداد با مشتریان است تا از بازگشت محموله‌ها یا کاهش تولید جلوگیری کند.

منابع صنعتی گفتند بسیاری از خریداران بی‌صبر شده‌اند، زیرا حتی با نفتکش‌های غیرتحریمی نیز جایگزین واقعی برای خارج کردن محموله‌ها وجود ندارد.

یک حمله سایبری اخیر، شرکت پدوسا را مجبور به تعطیلی سیستم اداری متمرکز خود کرده و روند تحویل محموله‌ها در پایانه‌ها را کند کرده است.

شرکت دولتی نفت ونزوئلا اکنون بخشی از نفت خام و سوخت را در نفتکش‌ها ذخیره می‌کند تا ظرفیت ذخیره‌سازی خود را افزایش دهد.

داده‌های حمل‌ونقل نشان می‌دهد تنها نفتکش‌های بارگیری‌شده در حال عزیمت، نفتکش‌های شرکت آمریکایی شورون به‌همراه کشتی‌های کوچک حامل فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی هستند که تحت مجوز واشینگتن به سمت آمریکا حرکت می‌کنند.

وضع مشابهی در سال ۲۰۲۰ نیز رخ داد، زمانی که واشنگتن با تحریم شریکان تجاری اصلی پدوسا فشار بر مادورو را افزایش داد و این کشور را به استفاده از واسطه‌های کمتر شناخته‌شده برای فروش نفت به چین وادار کرد.

این اقدام‌ها باعث کاهش تولید نفت، تعطیلی میدان‌ها و کمبود شدید سوخت شد.

تا این هفته، شمار زیادی نفتکش در نزدیکی پایانه خوزه منتظر پنجره‌های بارگیری یا دستور حرکت بودند، حجم نفت ذخیره‌شده در نفتکش‌های متوقف‌شده از ۱۱ میلیون بشکه در اواسط دسامبر به حدود ۱۶ میلیون بشکه رسیده است.