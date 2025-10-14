  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

تامین برق مناطق محروم و مجتمع‌های آب‌رسانی روستایی در ۵ استان

تامین برق مناطق محروم و مجتمع‌های آب‌رسانی روستایی در ۵ استان

در نشست مدیرعامل توانیر با ۵ نماینده مجلس، تامین تجهیزات برق ۲ مجتمع آب‌رسانی روستایی در قزوین و برق‌رسانی به مناطق محروم در استانهای آذربایجان غربی، خوزستان، خراسان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در دیدارهای جداگانه مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر با ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی طی مهرماه جاری، تأمین تجهیزات برق ۲ مجتمع آب‌رسانی به روستاهای تاکستان استان قزوین و تأمین برق مناطق محروم روستایی در استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان غربی، خوزستان و چهارمحال و بختیاری بررسی و مورد موافقت قرار گرفت.

این نشستها به طور دوجانبه و با حضور حسین محمدزاده نماینده درگز استان خراسان رضوی پیرامون شبکه‌های توزیع برق روستاهای درگز، ریشخوار، کاهو و دولت آباد و شهین جهانگیری نماینده ارومیه استان آذربایجان غربی پیرامون تامین ۲ دستگاه خودرو بالابر شبکه توزیع برق و ساماندهی روشنایی معابر مناطق محروم و مرزی، در توانیر برگزار شد.

همچنین در مهر امسال عباس بیگدلی نماینده تاکستان استان قزوین و عضو کمیسیون اقتصادی پیرامون تأمین تجهیزات مدیریت مصرف برق ۲ مجتمع آب رسانی به ۱۳ روستای تاکستان و تامین خودرو بالابر شبکه توزیع برق، رضا جباری نماینده مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا استان خوزستان پیرامون نیازهای شبکه توزیع برق روستایی و شهری و حمیدرضا عزیزی فارسانی نماینده اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار چهارمحال و بختیاری پیرامون موارد مرتبط با شبکه برق شهرستانهای اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار و روستاهای تابعه به طور جداگانه با مدیرعامل توانیر دیدار داشتند.

کد خبر 6622336
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها