تبادلات و همکاری های برقی ایران با همسایگان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل توانیر گفت: ایران و روسیه در حوزه توسعه فناوری‌های صنعت برق صاحب رتبه در جهان هستند و ایران با ساخت توربین گاز جزو پنج کشور سازنده جهان در این زمینه محسوب می‌شود. علاوه بر این، موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که تبادلات برقی با ارمنستان و مذاکرات سه‌جانبه برای اتصال شبکه برق به روسیه از طریق کشور آذربایجان نیز در حال پیگیری است.

رجبی‌مشهدی اظهار داشت: ایران در حوزه توربین‌سازی جزو پنج کشور اول دنیا محسوب می‌شود و همکاری با روسیه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فناوری و پیشرفت صنعت برق باشد.

وی افزود: ایران هم‌اکنون به شبکه برق ارمنستان متصل است و خط جدیدی طی پنج تا شش ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید که میزان تبادلات برقی دو کشور را افزایش می‌دهد. همچنین مذاکراتی با روسیه در حال انجام است که با همکاری کشور آذربایجان امکان‌پذیر خواهد شد.

به گفته مدیرعامل توانیر، مطالعات فنی این طرح انجام شده و پس از حل مسائل تجاری میان سه کشور، تبادل برقی مستمر بین ایران و روسیه فراهم خواهد شد.