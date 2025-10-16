چمران: با قرارگرفتن شوراها در مسیر اصلی، بار سنگین دولت کم خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر اختتامیه دوره حکمرانی محلی و مدیریت شهری در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این اختتامیه ضمن ارزشمند خواندن جایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: خوشحالم که مرکز پژوهش‌ها رشد کرده که می‌تواند مشاور خوبی برای مسئولان و نمایندگان مجلس باشد و بتواند علاوه بر پژوهش به کار آموزشی هم بپردازد و تجربیات خود را منتقل کند.

وی افزود: باید پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به قانون تبدیل شود و نباید پژوهش‌های این مرکز بدون استفاده قرار گیرد. ما در قانون اساسی دو نوع حکمرانی داریم. یکی حکمرانی کلی و سیاست گذاری کلی است که مجلس و دولت و همه حکمرانان و حاکمان آن را بر عهده دارند و مسائل کلی کشور را تدوین می‌کنند و به اجرا می‌گذارد.

وی افزود: یک حکمرانی دیگر هم داریم که اسم آن را حکمرانی محلی یا مدیریت محلی می‌گذاریم که همان مدیریت‌های شهری و روستایی است. متأسفانه در کشور ما این دو حکمرانی به طور کامل از یکدیگر جدا نشده است و بعضاً به طور مثال وقتی یک مشکلی در خیابان وجود دارد، آن را با نماینده مجلس درمیان می‌گذارند یا مباحث دیگری که در حوزه مربوط به نمایندگان مجلس است را با نمایندگان شورای شهر مطرح می‌کند.

چمران با اشاره به تاکید امام خمینی (ره) بر راه‌اندازی شوراهای محلی در ابتدای انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: قانون اساسی جایگاه بالایی را برای مدیریت‌های محلی در نظر گرفته است. حضرت امام (ره) هم در اردیبهشت ماه ۵۸ این فرمان را صادر می‌کنند که بسیار جالب توجه است.

رئیس شورای اسلامی تهران با اشاره به مشکلات موجود در مدیریت شهری گفت: شورایاری که ما ایجاد کرده‌ایم، نشان‌دهنده این است که مدیریت شهری با یک مشکل اساسی در محلات مواجه بوده است. در گذشته، ما تنها پانزده نفر بودیم، اما اکنون بیست و یک نفر باید تهران و بیست و دو منطقه را مدیریت کنند. برخی از مناطق مانند منطقه یک و چهار به اندازه دو تا سه استان کشور ما جمعیت دارند و منطقه چهار به تنهایی بین هشتصد هزار تا یک میلیون نفر جمعیت دارد.

وی افزود: شهردار باید بتواند این مناطق وسیع را که به اندازه چند شهر هستند، مدیریت کند. در تهران حدود دوازده میلیون نفر جمعیت در روز وجود دارد و باید به نیازهای آنها پاسخ دهیم. مردم حق دارند که نمایندگان خود را ببینند و صحبت‌هایشان شنیده شود، اما برای این کار به یک رابط نیاز داریم.

وی همچنین به چالش‌هایی که در شناسایی محلات وجود دارد اشاره کرد و گفت: من در تهران متولد شده‌ام، اما هنوز هم بسیاری از محلات را نمی‌شناسم. افرادی که از جاهای دیگر آمده‌اند، چگونه می‌توانند به مشکلات مردم رسیدگی کنند؟ بنابراین، این مناطق و محلات نیاز به ساماندهی دارند.

وی با اشاره به اهمیت واگذاری امور به مردم گفت: همه چیز را از مردم به مردم واگذار کنید. این جمله‌ای است از حضرت امام (ره) در مورد شوراها مطرح کرده است. امام می‌فرمایند که مردم هر محل و هر شهر خودشان بهتر می‌دانند که چه کار کنند و چگونه شهر و محل خود را اداره کنند.

وی در ادامه توضیح داد: ما باید تلاش کنیم تا مصوبات شوراهای اسلامی شهر اجرا شوند و استانداران و فرمانداران موظفند که این مصوبات را اگر مغایرت قانونی نداشته باشند، اجرا کنند. اما متأسفانه در عمل این موضوع به خوبی اجرا نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات حکمرانی و قانون‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد و ما باید به دنبال راهکارهایی باشیم که این مسائل حل شوند.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی در شهرها گفت: ما به قول معروف می‌آییم و یک خیابان را به عنوان مثال آسفالت می‌کنیم که هر مترمربع آن چند صد میلیون تومان هزینه دارد. در حالی آن آسفالت هنوز تازگی خود را از دست نداده، یکی می‌خواهد آب ببرد، یکی می‌خواهد برق بکشد و دیگری می‌خواهد فاضلاب بکش. و آسفالت را می‌کند.

وی افزود: می‌گویند پولش را می‌دهیم، اما آسفالت جدید دیگر نمی‌تواند همان آسفالت اولیه باشد. این مشکلات ناشی از عدم مدیریت محلی صحیح است. انصاف را باید به خرج دهیم و از اشتباهات بگذریم، زیرا هر کسی ممکن است در هر جایی اشتباه کند.

وی ادامه داد: ما باید نهاد شوراهای محلی را به خوبی هدایت کنیم تا در مسیر اصلی خود قرار گیرد. اگر این کار را انجام دهیم، بار سنگین دولت کم خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی نیز باید در این زمینه فعال باشد و ایده‌ها را پیاده‌سازی کند تا بتوانیم از تجربیات گذشته استفاده کنیم.