نگاهداری: باید رویکرد هیبریدی را در حکمرانی کشور پیش بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر اختتامیه دوره حکمرانی محلی و مدیریت شهری در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: حکمرانی در دنیا به سمت حکمرانی دانش بنیان پیش رفته است. به تبع این تغییر و تحولی که پیش آمده است، ما نیاز به سازوکارهای آموزشی داریم که بتوانیم این نوع حکمرانی را به جوانان و علاقهمندان سیاست گذاری در کشور ارائه دهیم.
وی افزود: با توجه به اینکه متأسفانه احزاب در کشور ما به طور مستمر فعالیت نمیکنند و فعالیت آنها عمدتاً محدود به ایام انتخابات است، آن سازوکار حزبی که بتواند محل تربیت و آمادگی سیاستمداران کشور باشد به طور مناسبی وجود ندارد و به همین دلیل وجود مدرسه حکمرانی اولویت بالاتری پیدا میکند.
نگاهداری گفت: یکی از رویکردهای ما در مدرسه حکمرانی، آموزش حکمرانی هیبریدی است. امروزه عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در هر تصمیم گیریها دخیل است و شما هیچ مسئلهای را پیدا نمیکنید که فقط به یک حوزه از مسائل کشور مرتبط باشد. بنابراین ما هم باید رویکرد خود را تغییر داده و رویکرد هیبریدی را در پیش بگیریم تا بتوانیم توان حل مسئله واقعی را در افرادی که در این دوره شرکت میکنند داشته باشیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اهمیت رویکرد حل مسئله در کشور گفت: کمدانشی و کمتجربگی در مدیریت سازمانها در کشور یکی از آسیبهایی است که کشور در مسیر حل مسائل خود با آن روبروست. از طرفی عدم قطعیتها در اتفاقات مختلف، پیچیدگی تصمیم گیری و حکمرانی هیبریدی را دوچندان میکند.
وی گفت: تلاش دوم ما در این دورهها این است که بتوانیم ساز و کار عمودی را به سازوکارهای افقی تبدیل کنیم. شما هر چه بتوانید سر دولت مرکزی را خلوت کنید و آن را به مدیران محلی و شهری و روستایی تفویض کنید، شاهد بهبود عملکردها خواهید بود. همچنین دستاورد دوم آن، پیشنهادات بهتر مدیران محلی در رابطه با مسائل آن منطقه است که وقتی کار بر عهده آنها باشد، شاهد این بهبود پیشنهادات خواهیم بود.
نگاهداری رویکرد سوم مدارس حکمرانی را آشنا کردن دانشجویان با شیوههای نوین و فناورانه در عرصه حکمرانی دانست و افزود: ما تلاش میکنیم هرچه مهارت نوآورانه و فناورانه مبتنی بر مدیریت داده و هوش مصنوعی است را در دورههای مختلف به مخاطبان ارائه کنیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: رویکرد دیگر ما بومیسازی دانش و تجربیات حکمرانی است.
وی آخرین رویکرد مدرسه حکمرانی را رویکرد آیندهنگرانه دانست و گفت: ما حتماً باید تحولات آینده را به درستی درک کنیم و تدابیر و سیاستهایی که بتواند ما را در جهان پرتلاطم تحولات آینده به سرمنزل مقصود برساند تدبیر کنیم.
