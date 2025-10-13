به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه هنری بداهه نویسی خوشنویسی از سلسله برنامه‌های انجمن خوشنویسان کرمان شامگاه دوشنبه در کتابخانه موزه هنرهای معاصر کرمان برگزار شد و با استقبال هنرمندان خوشنویسی همراه بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در این مراسم با گرامیداشت هفته خوشنویسی (۲۱ تا ۲۷ مهرماه) گفت: هنر خوشنویسی از اصالت و قدمت بالایی برخوردار است و کرمان نیز به لحاظ فعالیت هنرمندان این عرصه از استان‌های موفق محسوب می‌شود.

حسین اسحاقی، بر ضرورت تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی پژوهشی مرتبط با خوشنویسی تاکید کرد و افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده همکاری و پشتیبانی برای ترویج هنر خوشنویسی و جذب جوانان به این رشته هنری، همچنین برگزاری رویدادهای مختلف است.

سرپرست انجمن خوشنویسان کرمان هم با اشاره به هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس انجمن خوشنویسان ایران گفت: امروز ۲۱ مهرماه همزمان با آغاز هفته خوشنویسی، شعبه‌های این انجمن در سراسر کشور مشابه این مراسم را برگزار کردند.

مهدی ابراهیمی، با اشاره به اینکه بیست‌ویکم مهرماه به عنوان «روز خوشنویسی» در تقویم رسمی ایران به ثبت رسیده است، افزود: انجمن خوشنویسان کرمان بیش از ۲۰۰ عضو رسمی انجمن خوشنویسان ایران دارای مدرک ممتاز دارد که از این تعداد ۴۰ هنرمند فوق‌ممتاز هستند.

وی اظهار داشت: همچنین ۱۰ نفر دارنده گواهینامه استادی در سطح استان داریم و کرمان از نظر آماری به نسبت جمعیت در زمره استان‌های برتر کشور به شمار می‌رود.

ابراهیمی، افزود: انجمن خوشنویسان کرمان یکی از شعب فعال انجمن خوشنویسان ایران است که بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت دارد.

سرپرست انجمن خوشنویسان کرمان با اشاره به انتشار فراخوان عمومی برای برنامه بداهه‌نویسی «ایران من، ایران جان» گفت: بدون تعیین سطح از تمامی هنرمندان خوشنویس دعوت به عمل آمد و در این برنامه بداهه‌نویسی حدود ۵۰ نفر در رده‌های سنی مختلف به کتابت پرداختند.

وی از ارزیابی آثار حاصل از این هم‌نویسی خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم آثار برگزیده را در قالب بولتن، بروشور یا کتاب منتشر کنیم یا نمایشگاهی از آثار برتر برگزار شود.