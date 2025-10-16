هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وضعیت نامناسب شبکه‌های آبیاری و فرسودگی انهار در شهرستان شادگان، مشکلات کشاورزان و کاهش بهره‌وری منابع آب را در جلسه‌ای با معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی مطرح نمودم که خوشبختانه نتیجه این پیگیری‌ها منجر به صدور دستور ویژه برای تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار شد.

وی این اقدام را گامی ارزشمند در مسیر ارتقای بخش کشاورزی شهرستان دانست و افزود: این اعتبار در راستای لایروبی انهار، احداث زهکش و بهسازی مسیرهای آبیاری هزینه خواهد شد و می‌تواند بهره‌وری آب و تولید محصولات کشاورزی شهرستان را بهبود بخشد که امیدواریم با آغاز اجرای این پروژه‌ها شاهد تحول ملموس در بخش کشاورزی و رونق دوباره مزارع شادگان باشیم.

نماینده مردم شادگان تصریح کرد: کشاورزی محور اصلی اقتصاد شهرستان شادگان است و اگر مشکلات این بخش برطرف نشود، معیشت هزاران خانوار تحت تأثیر قرار می‌گیرد، هدف ما از برگزاری این جلسه جلب حمایت وزارت جهاد کشاورزی برای احیای زیرساخت‌های آبیاری و زهکشی در اراضی شهرستان بود.

وی اضافه کرد: عملیات لایروبی و احیای انهار و زهکش‌های این شهرستان شادگان به منظور توزیع عادلانه آب و آبرسانی به مزارع و نخیلات انجام خواهد شد.

خنفری در خاتمه گفت: شهرستان شادگان از جمله مناطق مهم کشاورزی خوزستان به شمار می‌رود که زندگی اقتصادی مردم آن بر پایه کشاورزی استوار است.