خنفری: تکمیل لایروبی نهرها برای آبرسانی به نخیلات شادگان ضروری است

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لایروبی انهار و اراضی روستاهای شادگان و احیای نخیلات باعث افزایش کمی و کیفی محصولات، افزایش تولید در بخش کشاورزی، بهبود وضعیت معیشت و اشتغال‌زایی در این روستاها خواهد شد.

وی لایروبی انهار را عاملی برای بهبود عملکرد در واحد سطح و کاهش هدر رفت آب دانست و افزود: اجرای طرح لایروبی به احیای زمین‌های بایر و افزایش تولید در بخش کشاورزی نیز کمک می‌کند.

خنفری بیان کرد: روستاهای پایین دست شادگان از جمله خنافره و عبودی که وسعت زیادی از نخلستان‌های این شهرستان را در خود جای داده‌اند اکنون با بی آبی روبه‌رو هستند.

نماینده مردم شادگان در خاتمه گفت: تسریع در تکمیل پروژه‌های آبرسانی به نخیلات شهرستان شادگان همچنان با جدیت ادامه دارد.