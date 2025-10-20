  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲

خنفری: تکمیل لایروبی نهرها برای آبرسانی به نخیلات شادگان ضروری است

خنفری: تکمیل لایروبی نهرها برای آبرسانی به نخیلات شادگان ضروری است

شادگان- نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در تکمیل لایروبی انهار برای آبرسانی به نخیلات شهرستان شادگان تاکید کرد.

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: لایروبی انهار و اراضی روستاهای شادگان و احیای نخیلات باعث افزایش کمی و کیفی محصولات، افزایش تولید در بخش کشاورزی، بهبود وضعیت معیشت و اشتغال‌زایی در این روستاها خواهد شد.

وی لایروبی انهار را عاملی برای بهبود عملکرد در واحد سطح و کاهش هدر رفت آب دانست و افزود: اجرای طرح لایروبی به احیای زمین‌های بایر و افزایش تولید در بخش کشاورزی نیز کمک می‌کند.

خنفری بیان کرد: روستاهای پایین دست شادگان از جمله خنافره و عبودی که وسعت زیادی از نخلستان‌های این شهرستان را در خود جای داده‌اند اکنون با بی آبی روبه‌رو هستند.

نماینده مردم شادگان در خاتمه گفت: تسریع در تکمیل پروژه‌های آبرسانی به نخیلات شهرستان شادگان همچنان با جدیت ادامه دارد.

