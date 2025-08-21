  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷

۲۲۰ کیلومتر از انهار روستاهای شادگان لایروبی شد

اهواز ـ نماینده مردم شادگان گفت: ۲۲۰ کیلومتر از انهار شادگان با هدف احیای نخیلات لایروبی شد.

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۲۲۰ کیلومتر از انهار شهرستان شادگان لایروبی شد، که این اقدام با هدف احیای نخیلات و اراضی کشاورزی صورت گرفته و گامی مهم در راستای بهبود وضعیت کشاورزی و افزایش بهره‌وری در شادگان به شمار می‌رود.

وی افزود: طرح بهسازی و نوسازی در ۲۲۰ کیلومتر از انهار روستاهای شادگان با هدف افزایش بهره‌وری در مصرف آب و همچنین بهبود آبرسانی به نخلستان‌ها انجام شد.

نماینده مردم شادگان تصریح کرد: این میزان لایروبی توسط بیل‌های مکانیکی و در سطح روستاهای شهرستان شادگان انجام شده است.

وی اضافه کرد: لایروبی انهار راهگشایی برای آبیاری بهتر و مناسب‌تر، افزایش سطح دبی آب، آبرسانی بهینه و در نهایت افزایش راندمان محصول است.

خنفری در خاتمه بیان کرد: به دلیل نقش مهم لایروبی در اعتلای کشاورزی منطقه، تلاشمان در سال جاری برای انجام پروژه‌های بیشتر لایروبی انهار سنتی در مناطق دیگر شهرستان شادگان است.

