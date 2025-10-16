به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان شامگاه پنجشنبه در آئین افتتاحیه بیست و دومین مسابقات ملی مهارت ضمن ابراز خرسندی برای حضور در این مسابقات اظهار کرد: باید آموزش به سمت مهارت آموزی برود، آنچه گوش می‌دهیم ۲۰ درصد در ذهن می‌ماند، وقتی می بیند ۳۰ درصد و زمانی که کاری را اجرا می‌کنیم بیش از ۵۰ درصد در ذهن می‌ماند و در صورتی که همه این مراحل را طی کند بالای ۸۰ درصد یادگیری خواهد داشت.

وی تصریح کرد: چنانچه بخواهیم یادبگیریم باید همه حس و ذهن خود را درگیر کنیم، همواره باید رقابت داشته باشیم و این رقابت‌ها منجر به تقویت مهارت خواهد شد.

آموزش مؤثر در پیوند دانایی، توانایی و عمل

رئیس‌جمهور افزود: ما زمانی درست یاد می‌گیریم که میان دانایی، توانایی و کاربرد ارتباط برقرار کنیم. آموزش تنها زمانی ارزشمند است که دانش‌آموخته بتواند آموخته‌های خود را در خدمت آب و خاک و جامعه‌اش قرار دهد.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآنی گفت: در دعاهای خود از خداوند می‌خواهیم که علم، عمل، ایمان و مهارت ما را افزایش دهد؛ زیرا این چهار عنصر در کنار هم انسان را به سمت صلاح، درستکاری و بهره‌وری واقعی سوق می‌دهد.

پزشکیان ابراز کرد: هدف دولت، ایجاد بستری مناسب برای چنین آموزشی است؛ آموزشی که از حفظ کردن و تکرار خارج شود و انسان را به تفکر، خلاقیت و عمل سوق دهد.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: کامپیوتر می‌تواند همه اطلاعات را ذخیره کند، اما عمل نمی‌کند؛ عالم بی‌عمل نیز همانند درخت بی‌ثمر است. یادگیری واقعی منوط به آن است که انسان دانسته‌های خود را به مهارت تبدیل کند و مهارت، نیازمند تمرین، زمان و استمرار است.

انسانیت در آموزش و هرم رشد

وی در بخشی دیگر از سخنان خود، با اشاره به هرم مازلو گفت: همه موجودات در پایه این هرم مشترک‌اند، زیرا تنها برای بقای خود تلاش می‌کنند، اما انسان وقتی از این مرحله عبور می‌کند و علم، مهارت و استعداد خود را در خدمت دیگران قرار می‌دهد، به قله انسانیت می‌رسد. انسان والا کسی است که دانش و توان خود را هزینه حل مشکلات جامعه‌اش می‌کند و از این طریق به رشد روحی و اجتماعی دست می‌یابد.

وی تاکید کرد: دولت در تلاش است تا آموزش را از سطح تئوری به عرصه عمل و خلاقیت منتقل کند؛ تا هر فرد فرصت داشته باشد استعداد و مهارت خود را برای پیشرفت کشور به‌کار گیرد. وی تصریح کرد که یادگیری زمانی زنده است که فرد احساس کند هنوز جای رشد دارد. کسی که تصور می‌کند بهترین است و نیازی به تغییر ندارد، مانند آب راکدی است که در مرداب می‌ماند.

رشد در رقابت و تداوم تلاش برای بهتر بودن

رئیس‌جمهور ضمن اشاره به تجربیات مدیریتی جهانی افزود: در یکی از مطالعات مدیریتی در آمریکا، فردی که به‌عنوان بهترین انسان قرن شناخته شد، علت موفقیتش را در تلاش مداوم برای بهتر شدن دانسته بود. او هیچ‌گاه به عملکرد خود بیش از هفتاد نمره نمی‌داد و همین احساس امکان رشد، انگیزه‌ای برای اصلاح و پیشرفت در هر میدان رقابت بود.

پزشکیان گفت: کسی که فکر می‌کند به نهایت رسیده است، دیگر حرکت نمی‌کند؛ اما انسان خردمند همواره می‌داند می‌تواند بهتر عمل کند، بهتر بیاندیشد و بهتر خلق کند.

وی ادامه داد: دنیای امروز پر از کارهایی است که در گذشته غیرقابل‌تصور بود. پیشرفت علم، مهارت و دانایی بشر را به نقطه‌ای رسانده که می‌تواند فاصله‌ها را از میان بردارد و از طریق فناوری، ارتباط میان ملت‌ها را آسان کند. این ویژگی، نتیجه تلاش برای بهتر شدن و ایمان به توانمندی‌های انسانی است.

گنج درون انسان و مأموریت دولت برای شکوفایی استعدادها

رئیس‌جمهور با تأکید بر وجود استعدادهای عظیم در درون هر انسان گفت: در درون هر یک از ما گنجینه‌ای نهفته است که باید آن را کشف و شکوفا کرد. دولت در تلاش است تا زمینه شکوفایی این گنج را برای همه فرزندان ایران‌زمین فراهم کند، صرف‌نظر از جایگاه مالی یا اجتماعی آنان.

وی افزود: ما موظفیم بستری فراهم کنیم تا همه کودکان و جوانان این سرزمین بتوانند رشد کنند و استعدادهای خود را در مسیر پیشرفت کشور به‌کار گیرند.

رئیس‌جمهور سخنان خود را با آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و موفقیت جوانان کشور به پایان رساند و گفت: دولت با همکاری مردم و خیرین خواهد کوشید تا بستر شکوفایی علمی، مهارتی و انسانی همه فرزندان این کشور را فراهم آورد.