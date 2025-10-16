به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادیسفیدان در آئین افتتاحیه بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت که با حضور رئیسجمهوری در سالن اجلاس سران اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: مهارتآموزی و ارتقای بهرهوری، حلقههای مفقوده در مسیر توسعه کشور هستند و بدون تقویت این دو مؤلفه، دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه امکانپذیر نخواهد بود.
منادیسفیدان با تأکید بر نقش محوری بهرهوری در رشد اقتصادی، افزود: در برنامه هفتم توسعه، یک سوم از رشد اقتصادی هشت درصدی کشور به بهرهوری اختصاص دارد. تربیت نیروی انسانی ماهر و توانمند، کشور را به هدف رشد ۲.۸ درصدی از محل بهرهوری میرساند.
وی با اشاره به ریشههای فرهنگی مهارتآموزی در ایران، خاطرنشان کرد: فرزندان ایرانی از کودکی مهارتهای زندگی را در خانواده میآموزند و این فرهنگ غنی باید در نظام آموزشی و مهارتی کشور تقویت شود.
رئیس فراکسیون آموزش مجلس از تصویب اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با حمایت مجلس خبر داد و گفت: بودجهای پایدار به مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال (پنج هزار میلیارد تومان) برای این سازمان پیشبینی شده که بسیاری از مشکلات آن را برطرف خواهد کرد.
وی با اشاره به تعهد دولت به اجرای برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: رئیسجمهور پزشکیان متعهد شدند که اهداف این برنامه را محقق کنند و با جدیت در این مسیر گام برمیدارند.
منادیسفیدان ابراز امیدواری کرد: دولت با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و در سایه عنایت الهی، در توسعه مهارتآموزی و ارتقای بهرهوری موفق عمل کند.
رئیس فراکسیون آموزش مجلس تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید سهم خود را در تحقق رشد اقتصادی ناشی از بهرهوری مشخص کنند و در ارزیابی عملکرد مدیران، میزان تحقق بهرهوری بهعنوان شاخصی کلیدی مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: مهارت، بهرهوری را تقویت میکند و بهرهوری، موتور محرکه توسعه کشور است. مدیرانی که در این زمینه عملکرد بهتری داشته باشند، شایسته تقدیر هستند و کسانی که در این مسیر ناکام بمانند، باید جای خود را به نیروهای کارآمدتر بدهند.
