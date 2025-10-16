به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محمدی شامگاه پنجشنبه در آئین افتتاح مسابقات ملی مهارت که با حضور رئیس جمهور و مسئولان ملی و استانی برگزار شد، اظهار کرد: این مسابقات برای نخستینبار در کشور، در ۳۸ رشته تخصصی بهصورت متمرکز و با حضور بیش از ۷۰۰ رقابتکننده از ۳۱ استان کشور برگزار خواهد شد.
به گفته وی، این مسابقات در رشتههای متنوعی همچون آجرچینی، کاشیکاری، الکترونیک، مکاترونیک، امنیت سایبری، خیاطی و آشپزی برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور اظهار کرد: مسابقات ملی مهارت، آغاز یک همآفرینی بزرگ برای ایران ماهر است.
محمدی ادامه داد: هدف ما شکلگیری یک وفاق ملی برای ساختن ایران ماهر است که در آن جوانان با مهارت، خلاقیت و کارآمدی آینده کشور را بسازند.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور با بیان اینکه بیش از ۵۰ نهاد و برند معتبر در این مسابقات مشارکت دارند افزود: این مشارکت گسترده، یک وفاق ملی برای تغییر است؛ وفاقی که میتواند فرهنگ کار، تلاش و مهارت را در کشور نهادینه کند و استانداردهای حرفهای را ارتقا دهد.
به گفته وی، این مسابقات نهتنها بستری برای رقابت جوانان ۱۵ تا ۲۲ ساله است بلکه فرصتی برای انتقال فناوری، ارتقای کیفیت آموزش، و شناسایی استعدادهای برتر برای بازار کار است. کارفرمایان و فعالان اقتصادی میتوانند از دل این رقابتها نیروهای توانمند، بهرهور و آماده به کار را شناسایی کنند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود از تمامی نهادها و افرادی که در برگزاری این رویداد نقشآفرینی کردند، قدردانی کرد و ادامه داد: از وزیر آموزش و پرورش که در طراحی این الگو همراه ما بودند، از استاندار شجاع و پرتلاش اصفهان که با کیفیت بالا میزبانی این مسابقات را پذیرفتند، از صنعتگران، اتاقهای بازرگانی و اصناف، انجمنهای حرفهای و بهویژه از مجموعه فولاد مبارکه که با تمام توان در کنار ما بودند، صمیمانه تشکر میکنم.
محمدی با اشاره به نقش زنان در مدیریت این رویداد اضافه کرد: دو تن از بانوان توانمند سازمان، خانم منصوری بهعنوان رئیس ستاد و خانم روشن بهعنوان مدیرکل استان اصفهان، مسئولیت برگزاری این مسابقات را بر عهده داشتند و با موفقیت کامل آن را اجرا کردند. این نشان میدهد که بانوان ما نیز میتوانند در مدیریت رویدادهای ملی نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
وی بیان کرد: ما در حوزه مهارتآموزی نیز همین مسیر را دنبال کردهایم. هدف ما شکلگیری یک وفاق ملی برای ساختن ایران ماهر است؛ ایرانی که در آن جوانان با مهارت، خلاقیت و کارآمدی آینده کشور را بسازند این رویداد تنها یک مسابقه نیست بلکه آغاز یک جریان ملی است. ما قول میدهیم که این مسیر را با قدرت ادامه دهیم و زیستبوم مهارتآموزی را به جایگاهی درخور در نظام آموزشی و اقتصادی کشور برسانیم.
نظر شما