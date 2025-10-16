  1. استانها
  2. اصفهان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۲

وفاق ملی برای ساخت ایران ماهر در مسابقات ملی مهارت شکل می‌گیرد

وفاق ملی برای ساخت ایران ماهر در مسابقات ملی مهارت شکل می‌گیرد

اصفهان- رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: وفاق ملی برای ساخت ایران ماهر در مسابقات ملی مهارت شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محمدی شامگاه پنجشنبه در آئین افتتاح مسابقات ملی مهارت که با حضور رئیس جمهور و مسئولان ملی و استانی برگزار شد، اظهار کرد: این مسابقات برای نخستین‌بار در کشور، در ۳۸ رشته تخصصی به‌صورت متمرکز و با حضور بیش از ۷۰۰ رقابت‌کننده از ۳۱ استان کشور برگزار خواهد شد.

به گفته وی، این مسابقات در رشته‌های متنوعی همچون آجرچینی، کاشی‌کاری، الکترونیک، مکاترونیک، امنیت سایبری، خیاطی و آشپزی برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اظهار کرد: مسابقات ملی مهارت، آغاز یک هم‌آفرینی بزرگ برای ایران ماهر است.

محمدی ادامه داد: هدف ما شکل‌گیری یک وفاق ملی برای ساختن ایران ماهر است که در آن جوانان با مهارت، خلاقیت و کارآمدی آینده کشور را بسازند.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه بیش از ۵۰ نهاد و برند معتبر در این مسابقات مشارکت دارند افزود: این مشارکت گسترده، یک وفاق ملی برای تغییر است؛ وفاقی که می‌تواند فرهنگ کار، تلاش و مهارت را در کشور نهادینه کند و استانداردهای حرفه‌ای را ارتقا دهد.

به گفته وی، این مسابقات نه‌تنها بستری برای رقابت جوانان ۱۵ تا ۲۲ ساله است بلکه فرصتی برای انتقال فناوری، ارتقای کیفیت آموزش، و شناسایی استعدادهای برتر برای بازار کار است. کارفرمایان و فعالان اقتصادی می‌توانند از دل این رقابت‌ها نیروهای توانمند، بهره‌ور و آماده به کار را شناسایی کنند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود از تمامی نهادها و افرادی که در برگزاری این رویداد نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کرد و ادامه داد: از وزیر آموزش و پرورش که در طراحی این الگو همراه ما بودند، از استاندار شجاع و پرتلاش اصفهان که با کیفیت بالا میزبانی این مسابقات را پذیرفتند، از صنعتگران، اتاق‌های بازرگانی و اصناف، انجمن‌های حرفه‌ای و به‌ویژه از مجموعه فولاد مبارکه که با تمام توان در کنار ما بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

محمدی با اشاره به نقش زنان در مدیریت این رویداد اضافه کرد: دو تن از بانوان توانمند سازمان، خانم منصوری به‌عنوان رئیس ستاد و خانم روشن به‌عنوان مدیرکل استان اصفهان، مسئولیت برگزاری این مسابقات را بر عهده داشتند و با موفقیت کامل آن را اجرا کردند. این نشان می‌دهد که بانوان ما نیز می‌توانند در مدیریت رویدادهای ملی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

وی بیان کرد: ما در حوزه مهارت‌آموزی نیز همین مسیر را دنبال کرده‌ایم. هدف ما شکل‌گیری یک وفاق ملی برای ساختن ایران ماهر است؛ ایرانی که در آن جوانان با مهارت، خلاقیت و کارآمدی آینده کشور را بسازند این رویداد تنها یک مسابقه نیست بلکه آغاز یک جریان ملی است. ما قول می‌دهیم که این مسیر را با قدرت ادامه دهیم و زیست‌بوم مهارت‌آموزی را به جایگاهی درخور در نظام آموزشی و اقتصادی کشور برسانیم.

کد خبر 6624632

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها