استاندار: اصفهان در مسیر تبدیل به قطب دائمی مهارت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد شامگاه پنجشنبه در حاشیه آیین افتتاحیه بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت که با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، وزرای کار و آموزشوپرورش، و جمعی از مسئولان ملی و استانی در اصفهان برگزار شد، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اصفهان امروز تنها میزبان یک مسابقه نیست اصفهان میزبان باور ملی به مهارت، خلاقیت و امید است.
وی با اشاره به پیشینه درخشان اصفهان به عنوان مهد علم، صنعت و هنر، افزود: این شهر افتخار دارد امروز میزبان جوانانی باشد که با دستان خلاق خود، آینده ایران را میسازند.
جمالینژاد با تشریح سیاستهای دولت مردمی، عدالت را نه تنها در توزیع ثروت، بلکه در توزیع فرصتها معنا کرد و گفت: چه فرصتی بالاتر از آنکه هر نوجوان ایرانی، در هر گوشه از این سرزمین، بتواند استعداد خود را بیابد و مهارتش را پرورش دهد.
وی مسابقات ملی مهارت را نماد همین عدالت آموزشی خواند و تأکید کرد که با فراهم آوردن فرصت، هر فرزند ایران میتواند بدرخشد.
پیوند آموزش با بازار کار بزرگترین نیاز کشور است
استاندار اصفهان، بزرگترین نیاز امروز کشور را «پیوند میان آموزش و بازار کار» عنوان کرد و یادآور شد: در این مسابقات، مهارتآموزان نه برای نمره، بلکه برای توانستن رقابت میکنند.
وی با نقل قول از رئیسجمهور مبنی بر لزوم زندگیمحور شدن آموزش، اظهار کرد: این روح مسابقات ملی مهارت و حرکت از تئوری به تجربه و از دانستن به ساختن است.
اصفهان در مسیر تبدیل به قطب دائمی مهارت ایران
استاندار اصفهان به برگزاری متمرکز این دوره از مسابقات برای نخستینبار در استان اصفهان اشاره کرد و با تقدیر از تدبیر سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور و تلاشهای، رئیس این سازمان در استان اصفهان، گفت: اصفهان در مسیر تبدیل به قطب دائمی مهارت و نوآوری ایران قرار دارد.
جمالینژاد افزود: اصفهان با ظرفیتهای گسترده صنعتی، دانشگاهی و فرهنگی میتواند الگویی برای پیوند آموزش، صنعت و مهارت باشد، الگویی که در آن جوانان در کنار استادکاران، مهارت را در میدان عمل میآموزند.
استاندار اصفهان، این شهر را نه تنها قطب صنعت، که پایتخت صنایعدستی ایران خواند و گفت: از قلمزنی و خاتم تا مینا و فرش، در هر گوشه این شهر، مهارت با هنر درآمیخته است.
وی این میراث را شناسنامه مهارت ایرانی دانست که نسل به نسل منتقل شده و این جشنواره را بهترین فرصت برای پیوند آموزش مهارتی با هنر اصیل ایرانی برشمرد.
نیازمند حمایت هوشمندانه از صنعتگران و هنرمندان هستیم
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به اقتصاد پویا و متنوع اصفهان اشاره کرد و هشدار داد: این پویایی، نیازمند نفس تازه مهارت است.
وی تصریح کرد: بسیاری از صنعتگران و هنرمندان با چالشهایی مانند سرمایه در گردش، صادرات و نوسازی تجهیزات روبرو هستند و آنان نیازمند حمایت هوشمندانه بوده که نه برای بقا، بلکه برای رشد و جهانی شدن است.
استاندار اصفهان از تمامی دستاندرکاران و حامیان این رویداد ملی تقدیر کرد و با تشکر ویژه از رئیسجمهور، گفت: حضور ایشان نشان میدهد دولت به درستی فهمیده است که کلید توسعه کشور در دستان نیروی ماهر و خلاق ایرانی است.
وی سپس از سوی صنعتگران، هنرمندان و کارآفرینان اصفهان اعلام آمادگی کرد: و گفت: ما آمادهایم در کنار دولت، مهارت را به رکن پایدار اقتصاد ملی تبدیل کنیم.
جمالینژاد اضافه کرد: انتظار ما، حمایت از تولید با محور مهارت، تسهیل دسترسی به تسهیلات نوسازی، و فراهم کردن زیرساخت صادرات برای هنر ایرانی است.
جمالی نژاد با بیان سه شعار پایانی گفت: ما با مهارت، میتوانیم عدالت را ممکن کنیم؛ با صنعت میتوانیم اشتغال را ماندگار کنیم و با هنر، میتوانیم روح ایرانی را به جهان معرفی کنیم.
