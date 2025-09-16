اصفهان میزبان بیست و دومین مسابقات ملی مهارت ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریده روشن ظهر سهشنبه در نشست خبری بیست و دومین مسابقات ملی مهارت ایران که با حضور غلامحسین محمدی معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان در تالار اشرف استانداری اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: این مسابقات یکی از بزرگترین و دشوارترین رویدادهای حوزه مهارت در کشور است که در چندین مرحله شهرستانی، استانی، ملی و در نهایت بینالمللی برگزار میشود.
وی با اشاره به اهمیت این میزبانی افزود: اصفهان برای نخستین بار افتخار دارد میزبان مسابقات ملی مهارت باشد که این میزبانی علاوه بر ارتقای توانمندیهای مهارتی جوانان، بستری برای معرفی ظرفیتهای استان در سطح ملی و بینالمللی فراهم میکند.
مدیرکل فنی و حرفهای استان اصفهان تصریح کرد: نفرات برتر این رقابتها پس از مراحل استانی و ملی برای حضور در مسابقات جهانی آماده میشوند و این موضوع زمینهساز تقویت جایگاه ایران در عرصه بینالمللی است.
وی ادامه داد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای شکلگیری پردیس مهارتی در اصفهان خواهد بود و میتواند به همت مسئولان استان و همراهی بخش خصوصی به نقطهای پایدار در توسعه آموزشهای مهارتی کشور تبدیل شود.
روشن تأکید کرد: مسابقات ملی مهارت از چهارم تا بیستم ماه آینده در اصفهان برگزار میشود و تلاش همه دستاندرکاران بر این است که این دوره از مسابقات به یکی از ماندگارترین و افتخارآمیزترین رویدادهای مهارتی کشور تبدیل شود.
