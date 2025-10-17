گامی بلند برای افزایش تبادلات ایران و افغانستان با محوریت خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پنج‌شنبه شب در نشست خبری با موضوع نمایشگاه بین‌المللی مشترک ایران و افغانستان اظهار کرد: استان خراسان جنوبی از زمان شکل‌گیری تاکنون شاهد رخدادی ارزشمند است و آن برپایی نخستین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان با مرکزیت استان و میزبانی شهرستان بیرجند است.

وی افزود: این نمایشگاه در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری، سیاست‌های دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان و دستور وزیر محترم کشور مبنی بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و تعامل با کشورهای همسایه برگزار می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به دیدار خود با مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر توجه ویژه به کشورهای همسایه گفت: از ابتدای ورود به استان، جلسات متعددی با محوریت تعامل اقتصادی با افغانستان برگزار شد و برای نخستین بار، تیم اقتصادی استان به همراه بنده سفر رسمی به دو استان هرات و فراه افغانستان داشت.

هاشمی ادامه داد: در این سفر فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان تشریح و از سوی تجار افغان استقبال شد؛ متعاقب آن استانداران هرات و فراه نیز به همراه تیم اقتصادی خود سفری سه‌روزه به خراسان جنوبی داشتند که برای نخستین بار در تاریخ استان اتفاق افتاد.

وی از رشد ۱۲۸ درصدی صادرات خراسان جنوبی به افغانستان در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۳ میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار رسید که حدود ۴۰ درصد آن سهم خراسان جنوبی بوده است.

هاشمی از اتمام پروژه راه ۱۱۷ کیلومتری ماهیرود – فراه پس از ۱۷ سال توقف خبر داد و تصریح کرد: با دستور ریاست محترم جمهوری و پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون بیش از ۷۰ کیلومتر این مسیر آسفالت شده و با بهره‌برداری کامل آن در اوایل سال آینده، شاهد رشد قابل‌توجه صادرات و واردات خواهیم بود.

وی با اشاره به آغاز طرح ساماندهی کولبران در شرق کشور گفت: این طرح هفته گذشته به‌صورت غیررسمی آغاز شده و به‌زودی به‌طور رسمی افتتاح خواهد شد و بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار مرزنشین در شعاع ۵۰ کیلومتری مرز از مزایای این طرح بهره‌مند می‌شوند که اقدامی مؤثر در راستای رونق اقتصادی مناطق مرزی است.

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از همکاری بخش خصوصی در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی، تأکید کرد: تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولت از رموز موفقیت در توسعه استان است و در این نمایشگاه، بخش خصوصی نقش پررنگی دارد.

وی گفت: نمایشگاه بین‌المللی ایران و افغانستان حاصل بیش از سه ماه برنامه‌ریزی و تشکیل کمیته‌های تخصصی است و در آن بیش از ۶۹ غرفه در حوزه‌های معدن، صنعت، کشاورزی، گردشگری، شرکت‌های دانش‌بنیان و جهاد دانشگاهی دایر خواهد شد و بخشی از فضا نیز در اختیار سرمایه‌گذاران افغانستانی و چینی قرار گرفته است.

هاشمی زمان افتتاح رسمی نمایشگاه را صبح روز شنبه در تالار فرهنگسرای شهرداری بیرجند اعلام کرد و افزود: این مراسم با حضور مقامات کشوری و استانی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزار می‌شود و عصر همان روز نمایشگاه برای بازدید عموم مردم گشوده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حین برپایی نمایشگاه، تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه‌های کشت فراسرزمینی، فرآوری معادن، گردشگری سلامت و شرکت‌های دانش‌بنیان به امضا خواهد رسید و البته کار ما پس از نمایشگاه تازه آغاز خواهد شد و هدف اصلی، جذب سرمایه‌گذاری و بالفعل‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی استان است.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان گفت: از مجموع ۷۴ نوع ماده معدنی موجود در کشور، بیش از ۵۰ نوع در خراسان جنوبی وجود دارد و این استان با ۸۲۰ معدن فعال و نیمه‌فعال، بهشت معادن ایران به‌شمار می‌رود.

وی افزود: در بخش کشاورزی نیز امسال شاهد افزایش چشمگیر قیمت زرشک هستیم؛ به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم زرشک از ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان گفت: خراسان جنوبی با بیش از ۲۶۰۰ اثر میراثی شناسایی‌شده، ۱۵۰ اثر ثبت ملی و ۱۰ اثر ثبت جهانی، گنجینه‌ای از میراث فرهنگی و گردشگری است و می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری کشور تبدیل شود.

وی از فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی خبر داد و افزود: تنها در سه‌ماهه نخست امسال بیش از ۳۱ هزار کامیون با ۸۵۷ هزار تن کالا از مرز ماهیرود به افغانستان تردد داشته‌اند و همچنین مجوز فعالیت بازارچه‌های یزدان، دوکوهانه و میل ۷۳ درمیان در دست صدور است و با فعال شدن آنها، چهار بازارچه رسمی در استان فعالیت خواهند داشت.

هاشمی در پایان گفت: برگزاری این نمایشگاه بین‌المللی فرصتی طلایی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، معدنی، کشاورزی و گردشگری خراسان جنوبی است و از همه اصحاب رسانه، سرمایه‌گذاران و مردم شریف استان دعوت می‌کنم تا با حضور فعال خود در این رویداد، سهمی در توسعه اقتصادی خراسان جنوبی داشته باشند.