یاسین کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم بدمینتون دختران استان مرکزی با شکست تیم آذربایجان شرقی موفق به کسب عنوان قهرمانی و مدال طلای بخش تیمی این رقابت‌ها شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان محلات با اشاره به برگزاری این مسابقات از ۲۲ تا ۲۵ مهرماه به میزبانی شهرستان محلات گفت: در این دوره از رقابت‌ها، تیم‌هایی از ۲۷ استان کشور حضور داشتند و رقابت‌ها در طول چهار روز برگزار شد.

وی افزود: راهیابی دو ورزشکار استان مرکزی به مرحله نیمه‌نهایی، جلوه‌ای از توانمندی ورزشی و ظرفیت‌های بالای شهرستان محلات در حوزه ورزش را به نمایش گذاشت.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان محلات ادامه داد: مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات روز جمعه ۲۵ مهرماه در سالن شهید سلیمانی محلات با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، ورزشکاران و خانواده‌های آنان برگزار خواهد شد و از تیم‌های برتر با اهدای مدال و لوح تقدیر تجلیل به عمل خواهد آمد.

کاظمی در پایان ضمن تقدیر از حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی، هیأت بدمینتون و کادر فنی تیم دختران استان، تصریح کرد: این قهرمانی نتیجه تلاش، همدلی و پشتکار دختران ورزشکار استان است و امید داریم ادامه این مسیر، زمینه‌ساز موفقیت‌های ملی و بین‌المللی بیشتری برای ورزش بانوان استان مرکزی باشد.

