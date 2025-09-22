گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی احمدلو، جوان شایسته اراکی با درخشش در رقابتهای بدمینتون آسیای میانه توانست برای چهارمین سال پیاپی بر سکوی نخست بایستد و ۲ مدال طلای انفرادی و دونفره این مسابقات را به دست آورد.
این دوره از رقابتها از ۲۸ تا ۳۱ شهریورماه به میزبانی کشور ازبکستان برگزار شد و علی احمدلو با نمایشهای مقتدرانه خود توانست بار دیگر ثابت کند که استعداد و پشتکار مداوم، رمز ماندگاری در قلههای قهرمانی است.
چهار قهرمانی متوالی احمدلو در رده نوجوانان و جوانان موفقیتی که نه تنها برای بدمینتون استان مرکزی، بلکه برای ورزش ایران نیز ارزشمند است.
