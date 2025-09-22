  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸

بدمینتون‌باز جوان اراکی تاریخ‌ساز شد

اراک- ورزشکار شایسته اراکی، با درخشش در رقابت‌های بدمینتون آسیای میانه توانست برای چهارمین سال پیاپی بر سکوی نخست بایستد.

گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی احمدلو، جوان شایسته اراکی با درخشش در رقابت‌های بدمینتون آسیای میانه توانست برای چهارمین سال پیاپی بر سکوی نخست بایستد و ۲ مدال طلای انفرادی و دونفره این مسابقات را به دست آورد.

این دوره از رقابت‌ها از ۲۸ تا ۳۱ شهریورماه به میزبانی کشور ازبکستان برگزار شد و علی احمدلو با نمایش‌های مقتدرانه خود توانست بار دیگر ثابت کند که استعداد و پشتکار مداوم، رمز ماندگاری در قله‌های قهرمانی است.

چهار قهرمانی متوالی احمدلو در رده نوجوانان و جوانان موفقیتی که نه تنها برای بدمینتون استان مرکزی، بلکه برای ورزش ایران نیز ارزشمند است.

