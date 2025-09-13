به گزارش خبرنگار مهر، مریم سادات معلایی با ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره اظهار کرد: تا پایان مدت اعلام فراخوان دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس مجموعاً تعداد ۴۵۶ اثر شامل ۱۲۰ اثر در بخش نمایش صحنه ای، ۸۰ اثر در بخش نمایش در فضای باز و تعداد ۲۵۶ اثر در بخش نمایشنامه نویسی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که بعد از بررسی آثار ارسالی از سوی هیئت های انتخاب، تعداد ۲۶ اثر به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند.

وی افزود: در بخش نمایش صحنه ای و با داوری فریبا متخصص، اتابک نادری و امیرهوشنگ جمشیدیان تعداد ۱۱ نمایش و بدون اولویت بندی به مرحله نهایی راه یافتند. براین اساس نمایش های گپ به کارگردانی مهدی آشوغ از اندیمشک، جهنمیان به کارگردانی آژمان بیژنی نسب از شیراز، امیرکبیر به کارگردانی بهمن پارسا آرا از اراک، مکاشفه ضحاک به کارگردانی یاسر پیمانی از خمینی شهر، شبی که باد در شاخ هایم پیچید به کارگردان علیرضا تاجیک از ورامین، یک تن به کارگردانی احسان جانمی از اصفهان، نمایش ودادشکافه زن به کارگردان علیرضا دهقان از تهران، بعد از آنکه باران بر تو بارید به کارگردانی کوروش شمس از شاهین شهر، به مهمانی شام اژدر خوش آمدید به کارگردانی هادی عسگری از شاهین شهر، جارو رنجور جنوب به کارگردانی حسین کارگر از ماهشهر و نمایش سگک به کارگردانی مجتبی لاله زاری از یزد، نمایش های راه یافته به بخش نمایش صحنه ای دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس شاهین شهر معرفی شدند.

معلایی گفت: در بخش نمایش در فضای باز و از سوی هیئت داوران این بخش شامل مجید امرائی، محسن سلیمانی فارسانی و سامان خلیلیان تعداد ۱۰ نمایش بدون اولویت بندی شامل چهل تیکه به کارگردانی مالک آبسالان دهلران، آنچه بود نه آنچه بود به کارگردانی مارال ایزدبخش از بوشهر، ضامن به کارگردانی نرگس خاک کار از ملایر، نامیران به کارگردانی مهسا دهقانی از یزد، قلمستان به کارگردانی مریم دوستی ایرانی از اصفهان، زال و رودابه به کارگردانی سعید ذبیحی از کرمانشاه، ایراندخت به کارگردانی آدینه رحیم نژاد از ورامین، حماسه سه دژ به کارگردانی ابراهیم سرشوق از خمینی شهر، کوران به کارگردانی علیرضا شمس از فلاورجان و نمایش شمس پرنده به کارگردانی مهدی صالحیار از تبریز به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند.

دبیر دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس یادآوری کرد: بخش نگاه نو نیز با محوریت توجه به استعدادهای نوجوان شاهین شهری و با حضور بیش از ۱۸۰ نوجوان از خردادماه تاکنون با برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات استعدادیابی زیرنظر مدرسان در تماشاخانه جم برگزار شده که حاصل آن تولید ۵ نمایش باتوجه به اهداف و موضوعات دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس است که در ایام برگزاری این جشنواره با هنرمندی این استعدادهای نوجوان و با عنوان بخش نگاه نو به روی صحنه خواهند رفت.

معلایی ادامه داد: همزمان با جشنواره و به منظور ارتقای دانش شرکت کنندگان و علاقه‌مندان هنر نمایش، سلسله کارگاه های انتقال تجربه با همکاری مراکز آموزش عالی هنری و با حضور اساتید بنام کشوری همزمان با ایام جشنواره برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است، دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس پنجم تا نهم مهرماه در شاهین شهر برگزار می‌شود.