به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان در ادامه برنامههای سفر به اصفهان، عصر پنجشنبه در نشست تخصصی حوزه آب و کشاورزی، با محور بررسی مسائل و مشکلات کشاورزان و چالشهای آبی استان حضور یافت.
رئیسجمهور در این نشست پس از شنیدن دغدغهها و مطالبات کشاورزان اصفهانی، با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم وارث ناترازیهای متعدد، بهویژه در حوزه آب است، نه مسبب آن، تصریح کرد: با نگاهی به چالشهای پیشآمده برای مردم مناطق مختلف کشور در حوزه آب، درمییابیم که بخش عمدهای از این مشکلات ناشی از بیتدبیری مدیران ادوار گذشته در توسعه نامتوازن کشور است.
پزشکیان با طرح این پرسش که بر اساس چه منطقی، هنگامی که میدانستیم کشور با چالشهای آبی جدی روبهروست و منابع آبی با محدودیت مواجهاند، بدون توجه به الزامات، برنامههای توسعهای اجرا کردهایم؟ افزود: برهم خوردن تعادل میان منابع موجود، نیاز، مصرف و توسعه نامتوازن، تبعات گسترده و منفی بر محیط زیست، زندگی مردم و بهویژه کشاورزان برجای گذاشته است. برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی موجب شده تا پدیده فرونشست زمین به یکی از معضلات جدی کشور، بهویژه در استان اصفهان، تبدیل شود.
رئیس جمهور ادامه داد: با وجود این شرایط، همچنان برخی نمایندگان محترم مجلس، از طرق مختلف، بر دولت فشار میآورند تا مجوزهای جدیدی در زمینه توسعه دریافت کنند، در حالی که باید واقعبینانه به محدودیت منابع نگریست و از تصمیمات غیرکارشناسی پرهیز کرد.
پزشکیان ضمن قدردانی از پیشنهادها و راهکارهای ارائهشده از سوی کشاورزان و کارشناسان حاضر در این نشست، اظهار داشت: پیشنهادهای شما قطعاً مورد توجه قرار خواهد گرفت. دولت نسبت به حل این چالش اهتمام ویژه دارد و در همین راستا کارگروهی ویژه، متشکل از نخبگان و اساتید برجسته دانشگاهی حوزه آب، مأمور شدهاند تا برنامهای اجرایی و جامع برای حل این معضل ارائه دهند. این برنامه دربرگیرنده تمامی ابعاد موضوع از جمله جنبههای اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی خواهد بود.
رئیس جمهور در پاسخ به درخواستهای متعدد کشاورزان اصفهانی مبنی بر مداخله دولت در زمینه حقابه استان اصفهان نیز تأکید کرد: هرگونه مداخله و تصمیم دولت در این خصوص نیازمند بررسی دقیق عوارض و تبعات آن است. نخبگان و اساتید دانشگاهی در حال مطالعه و تدوین راهکارهای علمی و عملی در این زمینه هستند و امیدواریم با اجرای این راهکارها بتوانیم تعادل را به طبیعت کشور، بهویژه در استان اصفهان، بازگردانیم.
پزشکیان با تجلیل از همراهی و پشتیبانی مردم در رویدادهای اخیر کشور گفت: مردم ما بهویژه در وقایع اخیر سنگ تمام گذاشتند و با عملکردی درخشان امید دشمنان را ناامید کردند. دولت قدردان این وفاداری است و یقین بدانید در مسیر خدمت و حل مشکلات از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
