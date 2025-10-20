به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر دوشنبه در آئین اختتامیه بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران با بیان اینکه ملتی که جوانانش بلدند بسازند هرگز شکست نمی‌خورد، مهارت را زبان مشترک ملت‌ها و سرمایه‌ای خواند که نه تحریم می‌شود و نه پایان می‌پذیرد و اعلام کرد اصفهان آمادگی دارد به مدت چهار سال میزبان این رویداد ملی باشد و مراحل جهانی آن را نیز برگزار کند.

وی در این مراسم که با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد، ضمن قدردانی از تمامی شرکت‌کنندگان، خانواده‌ها، مربیان و مدیران استانی و شهرستانی گفت انتقال این میزبانی به اصفهان اتفاقی ارزشمند است و استان برای ادامه آن در سال‌های آینده آماده خواهد بود.

اقتدار شاخص واقعی قدرت کشورها است

استاندار اصفهان اقتدار را شاخص واقعی قدرت کشورها دانست و ابراز کرد: برای ساخت جامعه مقتدر سه نوع قدرت لازم است؛ قدرت خدادادی شامل منابع طبیعی، قدرت اقتصادی با تکیه بر فناوری‌های پیشرفته و در نهایت قدرت گفتمانی که از ایمان، باور به خود و اعتماد به مردم سرچشمه می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مسابقات مهارت نماد تثبیت همین گفتمان ملی است، تأکید کرد: آینده اشتغال و تولید کشور وابسته به جوانان ماهر و توانمند است و مهارت‌آموزی باید در مرکز برنامه‌های توسعه قرار گیرد تا از شهرک‌های صنعتی تا روستاهای دوردست گسترش یابد.

جمالی‌نژاد از پیشنهاد امضای پیمان مهارت و اشتغال میان استانداری، سازمان فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی خبر داد تا پیوند میان آموزش و تولید تقویت شود.

وی مهارت را فراتر از اشتغال دانست و خطاب به جوانان گفت: مهارت‌آموزی زمینه کارآفرینی و نوآفرینی است و نسل امروز باید خالق فرصت‌های شغلی باشد، نه منتظر استخدام. هر کارگاه مهارت می‌تواند به شتاب‌دهنده‌ای برای تولید محلی تبدیل شود و نقش مهمی در پویایی اقتصاد ایفا کند.

استاندار اصفهان از حمایت ویژه استانداری نسبت به مهارت‌آموزی دختران و بانوان به‌عنوان پیشرانان تحول اجتماعی خبر داد و برنامه جدید پس از مسابقات را تحت عنوان مهارت برای همه معرفی کرد.

باید مراکز آموزش در مناطق محروم فعال شوند

وی افزود: باید مراکز آموزش در مناطق محروم فعال شوند تا هیچ جوانی از چرخ پیشرفت جا نماند، چراکه این عدالت در فرصت‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: مهارت، زبان مشترک ملت‌هاست و هرکس آن را بداند در هر سرزمینی می‌تواند با جهان سخن بگوید. ایران در آینده باید نه تنها صادرکننده کالا بلکه صادرکننده نیروی کار ماهر به کشورهای همسایه باشد. جمالی‌نژاد تأکید کرد مهارت سرمایه‌ای است که نه تحریم می‌شود و نه تمام و اصفهان با میزبانی این رویداد ثابت کرد می‌تواند با اندیشه، ایمان و مهارت، آینده‌ای روشن برای ایران فراهم کند.