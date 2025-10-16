  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۱

عملیات اجرایی راه دسترسی روستای بن‌بید دشتی آغاز شد

عملیات اجرایی راه دسترسی روستای بن‌بید دشتی آغاز شد

دشتی - در آئینی با حضور معاون وزیر نفت، فرماندار دشتی و نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، یکی از آرزوهای دیرینه مردم روستای بن‌بید در دولت وفاق ملی محقق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، عملیات اجرایی راه دسترسی به روستای بن‌بید به طول ۲۹ کیلومتر آغاز شد.

فرماندار دشتی عصر پنجشنبه در این مراسم با قدردانی از نگاه ارزشمند دولت وفاق ملی، استاندار بوشهر و پیگیری‌های نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اجرای این پروژه یکی از مطالبات چندین‌ساله مردم منطقه بود که با حمایت دولت و همراهی وزارت نفت به مرحله اجرا رسید.

عملیات اجرایی راه دسترسی روستای بن‌بید دشتی آغاز شد

رضا مقاتلی افزود: برای اجرای این پروژه، ۸۰ میلیارد تومان قیر از سهمیه شهرستان دشتی اختصاص یافته است تا مشکل دسترسی مردم روستای بن‌بید پس از سال‌ها انتظار برطرف شود.

وی تحقق این پروژه را گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های روستایی شهرستان دشتی دانست و گفت: دولت وفاق ملی با رویکرد عدالت‌محور، توجه ویژه‌ای به مناطق کم‌برخوردار دارد و این پروژه نمونه‌ای از عمل به همین رویکرد است.

کد خبر 6624682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها