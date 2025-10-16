به گزارش خبرنگار مهر، در راستای مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، عملیات اجرایی راه دسترسی به روستای بنبید به طول ۲۹ کیلومتر آغاز شد.
فرماندار دشتی عصر پنجشنبه در این مراسم با قدردانی از نگاه ارزشمند دولت وفاق ملی، استاندار بوشهر و پیگیریهای نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اجرای این پروژه یکی از مطالبات چندینساله مردم منطقه بود که با حمایت دولت و همراهی وزارت نفت به مرحله اجرا رسید.
رضا مقاتلی افزود: برای اجرای این پروژه، ۸۰ میلیارد تومان قیر از سهمیه شهرستان دشتی اختصاص یافته است تا مشکل دسترسی مردم روستای بنبید پس از سالها انتظار برطرف شود.
وی تحقق این پروژه را گامی مهم در مسیر توسعه زیرساختهای روستایی شهرستان دشتی دانست و گفت: دولت وفاق ملی با رویکرد عدالتمحور، توجه ویژهای به مناطق کمبرخوردار دارد و این پروژه نمونهای از عمل به همین رویکرد است.
