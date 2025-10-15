به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی چهارشنبه شب در طرح «چهارشنبه‌های وفاق با مردم برای ایران» که با حضور مدیران شهرستان در روستای حناشور از توابع دهستان طسوج برگزار شد، اظهار کرد: حضور مدیران در جمع مردم و شنیدن مستقیم مسائل و دغدغه‌های آنان، نقش بسزایی در آگاهی‌بخشی و تصمیم‌گیری بهتر مدیران دارد.

وی با اشاره به تأکید دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور و استاندار بوشهر مبنی بر تداوم ارتباط مدیران با مردم، افزود: نگاه دولت بر این است که حضور در میان مردم و خدمت به آنان نباید محدود به زمان یا فصل خاصی باشد.

مقاتلی بیان کرد: در قالب این طرح، علاوه بر برپایی میز خدمت، خدمات رایگان از جمله واکسیناسیون دام، آزمایش قند و چربی خون، وارنیش فلوراید برای دهان و دندان، خدمات آزمایشگاه سیار، اجرای برنامه کتاب و قصه برای دانش‌آموزان و دوره‌های آموزشی برای والدین و کاروان سلامت ارائه شد.

فرماندار دشتی با اشاره به رویکرد مشارکت‌محور طرح گفت: همه باید در کنار هم و با همدلی در جهت خدمت به مردم گام برداریم و تلاش کنیم بر اساس امکانات و ظرفیت‌های موجود، بهترین اقدامات را انجام دهیم تا اصل وفاق در عمل اجرایی شود.

وی از اختصاص هفت میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح هادی روستای حناشور خبر داد و افزود: راه دسترسی این روستا به دشت پلنگ که از مطالبات جدی مردم این روستا است، با استفاده از ظرفیت ادارات شهرستان و بخش خصوصی در حال پیگیری است. مقاتلی همچنین از تأمین تجهیزات مورد نیاز مدرسه روستا خبر داد و گفت: این تجهیزات در هفته آینده تحویل داده خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب خاطرنشان کرد: با توجه به چالش‌های جدی کشور در حوزه منابع آبی، باید مدیریت مصرف در دستور کار همه قرار گیرد.

فرماندار دشتی با تقدیر از افتخارآفرینی دانش‌آموزان در قبولی‌های کنکور امسال، این موفقیت‌ها را مایه فخر و مباهات دانست و از مجموعه آموزش و پرورش شهرستان قدردانی کرد.