آغاز طرح «وفاق با مردم برای ایران»؛ حضور مسئولان در روستاهای دشتی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ نخستین کاروان «وفاق با مردم برای ایران» با حضور فرماندار دشتی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی وارد روستای دورافتاده و محروم حناشور از توابع دهستان طسوج شدند.

فرماندار دشتی عصر چهارشنبه در بدو ورود به روستا، بر مزار شهید کاظم دهقان، تنها شهید این روستا حضور یافت و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشت.

این حضور معنوی، آغازگر روزی بود که حال و هوای متفاوتی به حناشور بخشید. پس از این مراسم، مدیران شهرستان دشتی در کنار مردم روستا حاضر شدند و ضمن بررسی مشکلات از نزدیک، خدمات متنوعی در حوزه‌های بهداشت، آموزش، فرهنگی، دامپزشکی و عمرانی ارائه کردند.

از ساعات ابتدایی، تیم‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی در قالب همین طرح در سطح روستا مستقر شدند.

استقرار ایستگاه سلامت، واکسیناسیون دام‌ها، اجرای برنامه‌های فرهنگی برای کودکان، مشاوره آموزشی و روان‌شناسی، و توزیع بسته‌های معیشتی از جمله فعالیت‌های این روز بود که با استقبال اهالی همراه شد.

دلگرمی و امید در میان اهالی روستا

یکی از اهالی روستا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با قدردانی از حضور مسئولان گفت: مدت‌ها بود چنین حضور گسترده‌ای از مدیران را در روستا ندیده بودیم. اینکه خدمات رایگان به مردم ارائه شد، باعث دلگرمی و امید در میان اهالی شد.

یکی دیگر از ساکنان نیز افزود: حضور مدیران در بین مردم باعث شد بدون واسطه مشکلاتمان را مطرح کنیم و امیدواریم نتیجه این ارتباط، رفع سریع‌تر مسائل روستا باشد.

حضور در میان مردم و خدمت به آنان نباید محدود به زمان یا فصل خاصی باشد

فرماندار شهرستان دشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مدیران در جمع مردم و شنیدن مستقیم مسائل و دغدغه‌های آنان، نقش بسزایی در آگاهی‌بخشی و تصمیم‌گیری بهتر مدیران دارد.

رضا مقاتلی با اشاره به تأکید دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور و استاندار بوشهر مبنی بر تداوم ارتباط مدیران با مردم، افزود: نگاه دولت بر این است که حضور در میان مردم و خدمت به آنان نباید محدود به زمان یا فصل خاصی باشد.

مقاتلی بیان کرد: در قالب این طرح، علاوه بر برپایی میز خدمت، خدمات رایگان از جمله واکسیناسیون دام، آزمایش قند و چربی خون، وارنیش فلوراید برای دهان و دندان، خدمات آزمایشگاه سیار، اجرای برنامه کتاب و قصه برای دانش‌آموزان و دوره‌های آموزشی برای والدین و کاروان سلامت ارائه شد.

فرماندار دشتی با اشاره به رویکرد مشارکت‌محور طرح گفت: همه باید در کنار هم و با همدلی در جهت خدمت به مردم گام برداریم و تلاش کنیم بر اساس امکانات و ظرفیت‌های موجود، بهترین اقدامات را انجام دهیم تا اصل وفاق در عمل اجرایی شود.

وی از اختصاص هفت میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح هادی روستای حناشور خبر داد و افزود: راه دسترسی این روستا به دشت پلنگ که از مطالبات جدی مردم این روستا است، با استفاده از ظرفیت ادارات شهرستان و بخش خصوصی در حال پیگیری است.

مقاتلی همچنین از تأمین تجهیزات مورد نیاز مدرسه روستا خبر داد و گفت: این تجهیزات در هفته آینده تحویل داده خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب خاطرنشان کرد: با توجه به چالش‌های جدی کشور در حوزه منابع آبی، باید مدیریت مصرف در دستور کار همه قرار گیرد.

فرماندار دشتی با تقدیر از افتخارآفرینی دانش‌آموزان در قبولی‌های کنکور امسال، این موفقیت‌ها را مایه فخر و مباهات دانست و از مجموعه آموزش و پرورش شهرستان قدردانی کرد.

گزارش دستگاه‌های اجرایی

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی در حاشیه این برنامه اظهار کرد: در این اردو، خدمات دندانپزشکی به ۱۰ دانش‌آموز ارائه شد، ۲۹ نفر مورد آزمایش خون و غربالگری دیابت و چربی قرار گرفتند و ۱۸ نفر نیز تحت غربالگری سرطان‌های پستان قرار گرفتند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی نیز گفت: در این طرح، آزمایشگاه سیار، میز مشاوره، کارگاه‌های مهارت‌های زندگی و طرح والدین پیشگام برگزار شد. همچنین تجهیزات سرمایشی، گرمایشی، ورزشی و میز و نیمکت دانش‌آموزی تأمین و بسته‌های فرهنگی و نوشت‌افزار بین همه دانش‌آموزان توزیع گردید.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان دشتی نیز از شناسایی سه خانواده بیمار جهت مساعدت درمانی، اجرای طرح غربالگری فشار خون، پوشش امدادی برنامه با حضور تیم امداد جاده‌ای شهید بکمی دهوک و توزیع نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان خبر داد.

به گفته رئیس دامپزشکی شهرستان دشتی، در این طرح ۳۳۰ رأس دام سبک واکسیناسیون شدند و واکسن طیور نیز بین دامداران توزیع شد.

رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان دشتی نیز گفت: در کنار خدمات درمانی و آموزشی، برنامه فرهنگی «اردوی با طعم کتاب» با قصه‌گویی، نقاشی و بازی برای کودکان روستا برگزار شد که با استقبال خانواده‌ها همراه بود.

همچنین رؤسای کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی شهرستان دشتی از توزیع بسته‌های معیشتی میان خانواده‌های تحت پوشش خبر دادند.

حضور برای همدلی، نه فقط خدمت

حضور میدانی مسئولان در قالب طرح «چهارشنبه‌های وفاق با مردم برای ایران» تنها به ارائه خدمات محدود نماند؛ بلکه فرصتی شد برای شنیدن صدای مردمی که در فاصله‌ای دور از شهر زندگی می‌کنند، اما قلبشان در تپش امید به آبادانی سرزمینشان است.

آغاز این برنامه از مزار شهید کاظم دهقان، تنها شهید روستای حناشور، یادآور پیوندی بود میان خون شهیدان و خدمت صادقانه به مردم. روزی که با نام شهید آغاز شد و با لبخند کودکان، امید مادران و رضایت کشاورزان به پایان رسید، نشانه‌ای از تحقق روح همدلی و وفاق در دشتی بود.

طرحی که با نگاه انسان‌محور و عدالت‌گستر فرماندار دشتی آغاز شد، می‌تواند الگویی برای گسترش ارتباط مردمی، هم‌افزایی دستگاه‌ها و تحقق شعار «ایران برای همه ایرانیان» باشد؛ شعاری که از دل روستای کوچک حناشور، طنین تازه‌ای در شهرستان دشتی یافت.