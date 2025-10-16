دیدار و گفتگوی ظفرقندی با همتای سعودی در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در ملاقات با فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزیر بهداشت عربستان سعودی بر نهایی سازی تفاهم نامه همکارهای بهداشتی و تقویت همکاری‌های علمی، آموزشی و درمانی دو کشور تاکید کرد و افزود: همکاری‌های دو کشور موجب هم افزایی برای ارتقای حوزه سلامت نه تنها برای دو کشور بلکه منطقه خواهد شد.

وزیر بهداشت عربستان سعودی هم در این ملاقات به صورت ویژه از ایران و بخش خصوصی حوزه دارو جهت شرکت در نمایشگاه جهانی سلامت که قرار است در ماه اکتبر جاری در عربستان سعودی برگزار شود، دعوت کرد.

نمایشگاه جهانی سلامت، بزرگ‌ترین پلتفرم عربستان سعودی برای تجارت و نوآوری در حوزه مراقبت‌های بهداشتی است که از ۲۷ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (٥ تا ٨ آبان) در ریاض پایتخت این کشور برگزار می‌شود.