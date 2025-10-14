  1. سلامت
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

وزیر بهداشت عازم مصر شد

وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران به همراه هیئت بلندپایه، به منظور شرکت در هفتاد و دومین نشست کمیته منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، وارد پایتخت مصر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، این نشست از ۲۳ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۴ در قاهره برگزار می‌شود و در جریان آن، مهم‌ترین موضوعات بهداشتی منطقه، از جمله ریشه‌کنی فلج اطفال، شرایط اضطراری بهداشتی، برنامه‌های ایمن‌سازی، مراقبت‌های تسکینی، تغییرات اقلیمی و نیز آثار تحریم‌ها بر سلامت عمومی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در این اجلاس، نقطه نظرات فنی جمهوری اسلامی ایران توسط، وزیر بهداشت و مدیران حاضر در نشست ارائه خواهد شد.

همچنین در حاشیه این رویداد، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، با خانم دکتر «حنان بلخی» مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت و نیز با شماری از وزرای بهداشت کشورهای منطقه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

کد خبر 6621745
حبیب احسنی پور

