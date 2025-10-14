وزیر بهداشت عازم مصر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، این نشست از ۲۳ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۴ در قاهره برگزار میشود و در جریان آن، مهمترین موضوعات بهداشتی منطقه، از جمله ریشهکنی فلج اطفال، شرایط اضطراری بهداشتی، برنامههای ایمنسازی، مراقبتهای تسکینی، تغییرات اقلیمی و نیز آثار تحریمها بر سلامت عمومی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در این اجلاس، نقطه نظرات فنی جمهوری اسلامی ایران توسط، وزیر بهداشت و مدیران حاضر در نشست ارائه خواهد شد.
همچنین در حاشیه این رویداد، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، با خانم دکتر «حنان بلخی» مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت و نیز با شماری از وزرای بهداشت کشورهای منطقه دیدار و گفتگو خواهد کرد.
نظر شما