به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، روز چهارشنبه، ۲۳ مهر ۱۴۰۴ در هفتاد و دومین نشست کمیته منطقهای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در قاهره با تقدیر از سازمان جهانی بهداشت و جمهوری عربی مصر به دلیل میزبانی از این نشست، اظهار داشت: طی سال گذشته، نظام سلامت ایران با چالشهای استثنایی از جمله تحریمهای ناعادلانه و یک تجاوز نظامی ۱۲ روزه روبرو بوده است. رویداد اخیر، زیرساختهای غیرنظامی و بهداشتی ما را هدف قرار داده و منجر به شهادت زنان و کودکان بیگناه و همچنین کارکنان دلاور حوزه سلامت ما شد.
به گفته وی، همانگونه که در مقالات اخیر منتشر شده در نشریۀ لانست مستند شده، تحریمها به مثابه جنگی خاموش علیه سلامت عمومی عمل و دسترسی به داروهای اساسی را به طور سیستماتیک مسدود کرده و رنج و مرگ گستردهای را در میان آسیبپذیرترین بیماران، بهویژه کودکان، موجب شدهاند.
وزیر بهداشت یادآور شد: این مقالات تأکید کردهاند که تلفات ناشی از تحریمها، برابر یا بیش از تلفات ناشی از جنگها بوده است.
ظفرقندی با اشاره به بحران بهداشتی فاجعهبار در غزه، تاکید کرد: در غزه تخریب تأسیسات پزشکی و محاصره آن، نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود بنابراین ما باید در بازسازی زیرساختهای سلامت کمک کنیم.
وی تصریح کرد: به رغم فشارهای اقتصادی و تحریمها ایران همچنان به تقویت شبکه مراقبتهای اولیه سلامت برای دستیابی به پوشش همگانی سلامت، توانمندسازی جوامع برای مقابله با بیماریهای غیرواگیر، پرداختن به پدیده سالمندی جمعیت و پیامدهای سلامت آن و مقابله با تعیینکنندههای اجتماعی سلامت، مانند فقر و عوامل محیطی متعهد میماند.
وزیر بهداشت کشورمان همچنین از سازمان جهانی بهداشت و کشورهای عضو این سازمان خواست از سلامت در برابر فشارهای سیاسی و تحریمها محافظت و همبستگی منطقهای را برای مقابله با بحرانها و تغییرات آب و هوایی تقویت کنند.
ظفرقندی در پایان تاکید کرد: ایران متعهد به دیپلماسی سلامت باقی میماند و باور دارد که سلامت، مستحکمترین پل برای رسیدن به صلح و توسعه پایدار است.
